Der Wechsel von Amin Younes nimmt konkrete Formen an.

Wie SPORT1 bereits vor drei Wochen berichtete, bemüht sich der VfL Wolfsburg sehr um den Nationalspieler von Ajax Amsterdam.

Am Rande des Bundesligaspiels in Mönchengladbach gab es am Freitag erneut Gespräche.

Wie der kicker berichtet, traf sich Younes mit einigen VfL-Verantwortlichen, darunter die Geschäftsführer Tim Schumacher und Wolfgang Hotze.

Ort der Verhandlungen: die VIP-Loge des Borussia Parks. Dort hat Younes offenbar einen weiteren Schritt in seiner Karriere forciert.

Nach SPORT1-Informationen wird der Transfer zustande kommen. Es geht nur noch um Details.

Der Linksfuß hat es sich dem Vernehmen nach bei Ajax Amsterdam verscherzt. Zuletzt soll er eine Einwechslung verweigert haben.