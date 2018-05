Rechtsverteidiger Bouna Sarr hat bei Olympique Marseille verlängert.

Wie die Franzosen am Mittwoch bekannt gaben, verlängerte der Franzose bei OM bis 2022. In den vergangenen Wochen war Sarr auch bei Borussia Dortmund im Gespräch. Der 26-Jährige war 2015 nach Marseille gewechselt.

Derzeit steht der Klub aus Südfrankreich auf Platz vier, zwei Zähler hinter Rang zwei. Auch über den Gewinn der Europa League können sich die Hafenstädter noch für die Königsklasse qualifizieren. Am morgigen Donnerstag steht das Halbfinalrückspiel gegen RB Salzburg an. Das Hinspiel ging mit 2:0 an OM.