Paul Pogba hat einen Wechsel in seine französische Heimat zu Meister Paris Saint-Germain mit deutlichen Worten ausgeschlossen.

"Das zieht mich nicht an. Mein Vater und meine Mutter waren Fans von Olympique Marseille und Paris existiert in meinen Plänen nicht wirklich", erklärte der Star von Manchester United in einem Interview mit dem französischen TV-Sender Canal +.

Der neue PSG-Coach Thomas Tuchel kann damit den Mittelfeldmann von seiner Einkaufsliste streichen. Marseille und PSG sind seit Jahren verfeindet.

Der vor zwei Jahren für 105 Millionen Euro gewechselte Pogba konnte in dieser Saison nicht an seine Form der letzten Jahre anknüpfen und saß unter Jose Mourinho teilweise nur auf der Bank.

"Ob ich bei Manchester United bleibe? Laut meinem Vertrag ja, aber man kann nie sagen, was in der Zukunft passiert", meinte Pogba. Der 25-Jährige steht bei den "Red Devils" noch bis 2021 unter Vertrag.