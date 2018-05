RB Leipzig steht offenbar vor der Verpflichtung eines US-Nationalspielers.

Wie Metro New York berichtet, soll Tyler Adams von Schwesterklub New York Red Bulls in die Bundesliga wechseln.

Der 19-Jährige soll demnach bereits in den kommenden Tagen bei RB unterschreiben, allerdings erst im Winter seinen Dienst beim Tabellen-Sechsten aufnehmen. Zuvor soll er entweder die komplette MLS-Saison inklusive Playoffs spielen oder eine Leihe bei Red Bull Salzburg absolvieren.

Adams ist ein flexibel einsetzbarer Mittelfeldspieler und hat bereits drei Länderspiele auf dem Konto. Seit einem Jahr ist der Youngster Stammspieler in New York.

Leipzig hat in der Vergangenheit bereits mehrfach Spieler von Schwesterklub Red Bull Salzburg verpflichtet.