Nadiem Amiri wurde in den letzten Wochen mit Schalke 04, RB Leipzig und den Tottenham Hotspur in Verbindung gebracht. Doch jetzt herrscht bei 1899 Hoffenheim endlich Gewissheit: Amiri bleibt.

Der deutsche U21-Nationalspieler lässt die Ausstiegsklausel in Höhe von 17 Millionen Euro verstreichen, wie sein Berater und Bruder Nauwid Amiri nun der Bild verraten hat:

"Jeder weiß, dass es im Fußball manchmal schnell geht und man deshalb auf Treue-Bekenntnisse verzichten sollte. Aber die Tendenz ist klar, dass Nadiem in Hoffenheim bleibt. Er fühlt sich hier sehr wohl, es ist sein Jugendverein, in dem er Profi wurde. Außerdem hat er in Julian Nagelsmann einen Trainer, der ihn schon dreieinhalb Jahre begleitet, mit dem er schon in der Jugend gearbeitet hat."

Die Champions-League-Qualifikation war offenbar der entscheidende Grund. "Dass Hoffenheim in der Champions League spielt, ist natürlich sehr positiv. Das war Nadiems großes persönliches Ziel für den nächsten Schritt", erklärt Nauwid Amiri weiter. "Es ist weltklasse, dass dies mit der TSG möglich ist. Unser Anspruch ist es, dass Nadiem mehr und mehr in eine Führungsrolle wächst. Dafür muss er sich persönlich weiterentwickeln, seine Leistung konstant und effektiv bringen. Von seiner Qualität her ist das möglich."

Bislang absolvierte der 21-jährige offensive Mittelfeldspieler 101 Pflichtspiele für die TSG. Dabei verzeichnete Amiri zehn Tore und elf Vorlagen. Sein Vertrag läuft in Hoffenheim noch bis 2020.