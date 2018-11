Der FC Liverpool hat die Zukunft von Sadio Mane geklärt. Der 26-Jährige unterschrieb einen langfristigen Vertrag beim Team von Jürgen Klopp. Laut Medienberichten soll dieser bis 2023 laufen.

"Ich bin sehr, sehr glücklich, in Liverpool verlängert zu haben", sagte der Senegalese. "Ich habe die beste Entscheidung meiner Karriere getroffen."

Mane war 2016 aus Southampton an die Anfield Road gewechselt, wo er zunächst einen Fünf-Jahres-Vertrag erhalten hatte. In der laufenden Saison gelangen ihm in 16 Pflichtspielen sieben Tore. In der Saison 2016/17 wurde Mane zum Spieler des Jahres in Liverpool gewählt.

ANZEIGE: Jetzt das Trikot des FC Liverpool sichern - hier geht's zum Shop!

"Das gibt allen einen Schub und zeigt, wie sehr die Spieler mit dem Verein verbunden sind", sagte Klopp: "Ich kann mir keinen Klub in Europa vorstellen, der einen Spieler wie Sadio nicht gerne hätte. Daher sagt die Tatsache, dass er bei uns bleiben möchte, viel darüber aus, wo wir im Moment stehen."