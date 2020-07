Am Ende war es ein stiller Abschied des langjährigen Abwehrchefs des FC Liverpool.

Nach sechs Jahren verlässt Dejan Lovren die Reds und schließt sich Zenit St. Petersburg an. Das gab der englische Meister am Montag bekannt.

Auch aufgrund von Verletzungen kam Lovren in der abgelaufenen Saison wettbewerbsübergreifend nur auf 15 Einsätze. Sein letztes Premier-League-Spiel bestritt er am 21. Juni beim FC Everton. Vor allem sein Last-Minute-Tor gegen Dortmund, dass die Anfield Road vor vier Jahren zum Beben brachte, wird in Erinnerung bleiben.

Lovren-Tor gegen BVB bleibt für Klopp unvergessen

"Er hat super Spiele absolviert und eines der wichtigsten Tore unserer Geschichte beim 4:3 gegen Borussia Dortmund erzielt, ein wirklich wunderbarer Moment", würdigte Liverpool-Coach Jürgen Klopp den Kroaten.

Der Innenverteidiger war 2014 für die damalige Klub-Rekordsumme von 25 Millionen Euro vom FC Southampton zu den Reds gewechselt. In 185 Spielen erzielte der Kroate acht Tore, darunter den erwähnten 4:3-Siegtreffer in der Nachspielzeit des Europa-League-Viertelfinals gegen den BVB.

Klopp bezeichnete den 31-Jährigen als "eine weitere Liverpool-Legende, die den Klub verlässt, weil er vom ersten Tag, seit dem ich hier bin ein sehr, sehr wichtiger Teil dieses Teams war". Lovren sei ein großartiger Spieler und ein großartiger Mensch.