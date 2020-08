Die Zeichen stehen auf Trennung bei Thiago und dem FC Bayern. Auch wenn Trainer Hansi Flick den Spanier gerne halten würde, dürfte das Champions-League-Turnier in Lissabon eine Art Abschiedstournee für ihn werden. (Champions League: FC Barcelona - FC Bayern am Fr. ab 21 Uhr im LIVETICKER)

Das deutete nun auch Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge an. "Thiago ist jetzt 29, sobald die 3 vorne steht, wird es schwieriger, einen Topklub in Europa zu finden", sagte Rummenigge der AZ mit Blick auf die Wechselabsichten: "Deshalb muss man ein bisschen Verständnis dafür haben."

Der Boss gab sogar einen Hinweis auf das mögliche Ziel des Edeltechnikers. "Thiago hatte einen Top-Klub in Spanien, einen Top-Klub in Deutschland - vielleicht möchte er noch zu einem Top-Klub in England", meinte Rummenigge vielsagend.

Nach SPORT1-Informationen gilt der FC Liverpool als einer der Topinteressenten für Thiago. SPORT1 erfuhr aus Vereinskreisen, dass sich die Reds mit Thiago bereits einig sein sollen. Sein Vertrag bei Bayern läuft 2021 aus.

Thiago verlässt FC Bayern wohl - Martínez auch?

Das gilt auch für Javi Martínez, der den Rekordmeister ebenfalls verlassen könnte.

"Uns ist bekannt, dass er den Klub bei einem passenden Angebot gern verlassen würde", erklärt Rummenigge: "Und wir würden ihm keine Steine in den Weg legen, weil er immer ein guter Spieler und ein zuverlässiger, seriöser Mensch war. Da werden wir immer versuchen, eine Lösung im Sinne des Spielers zu finden."