Mega-Star zum BVB? Wildes Gerücht aus England macht die Runde!

Wildes Gerücht aus England. Nach einem Bericht des Mirror soll Borussia Dortmund Interesse an einer Verpflichtung von Virgil van Dijk haben. Nach Angaben des Mirror führe der BVB mehrere europäische Klubs an, die sich um den niederländischen Innenverteidiger des FC Liverpool bemühen wollen. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Der Vertrag des 32-Jährigen bei den Reds läuft 2025 aus. Zuletzt hatte der Kapitän häufiger in der Kritik gestanden. Zudem steht nach dem Ende der Ära von Trainer Jürgen Klopp ein Umbruch an der Merseyside an. Sollte sich van Dijk tatsächlich mit einem Wechsel nach Dortmund beschäftigen, würde ihm Klopp sicher nicht davon abraten. Klopp hatte bei der Borussia mit unter anderem zwei Meistertiteln eine Ära geprägt, bevor er 2015 nach Liverpool weiterzog.