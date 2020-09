Der uruguayische Fußballstar Luis Suárez wechselt vom FC Barcelona zum Ligakonkurrenten Atlético Madrid. Beide Klubs bestätigten am späten Mittwochabend eine Einigkeit über den Transfer. Der Angreifer soll vorbehaltlich des Medizinchecks einen Zweijahresvertrag in der spanischen Hauptstadt unterschreiben und künftig neun Millionen Euro pro Jahr verdienen.

Bereits am Mittwochnachmittag hatte der 33-Jährige unter Tränen zum letzten Mal das Trainingsgelände der Katalanen verlassen. Der spanische Fernsehsender Gol zeigte Aufnahmen von der Abfahrt des Stürmers in seinem SUV, Suárez wischte sich dabei mit dem Ärmel die Tränen aus den Augen. "Der FC Barcelona möchte Luis Suárez öffentlich für sein Engagement und seinen Einsatz danken und wünscht ihm alles Gute für die Zukunft", teilte Barcelona in einer Erklärung mit.

Suárez: 198 Tore in 283 Partien für Barca

Für den spanischen Vizemeister schoss Suárez seit seinem 80-Millionen-Wechsel vom FC Liverpool im Sommer 2014 satte 198 Tore in 283 Partien und bereitete 109 Treffer vor. Er gewann mit Barca viermal die Meisterschaft, viermal den Pokal und 2015 die Champions League – im gleichen Jahr holte der Klub das Triple.

Der Stürmer sollte eigentlich zum italienischen Rekordmeister Juventus Turin wechseln, doch der Deal platzte und hat nun wohl für den Angreifer ein Nachspiel. Die Polizei ermittelt gegen ihn aufgrund von Unregelmäßigkeiten beim Sprachtest. Am Donnerstag will sich Suárez im Rahmen einer Pressekonferenz (12.30 Uhr) von den Barcelona-Fans verabschieden.