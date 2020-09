Loris Karius steht dicht vor einer Rückkehr in die Bundesliga.

Der Keeper des FC Liverpool absolviert laut Bild seit 10 Uhr am Montag seinen Medizincheck am Institut für Sportwissenschaft an der Humboldt-Uni in Berlin-Mitte.

Es ist der vorletzte Schritt vor seinem Wechsel zu Union Berlin. Die Unterschrift über einen Leihvertrag soll ebenfalls am Montag erfolgen.

Am Sonntagabend war der 27-Jährige demnach bereits in Berlin gelandet.

Karius ohne Chance bei Liverpool

Karius spielte zwischen 2011 und 2016 für Mainz 05 in der Bundesliga und wechselte anschließend zum FC Liverpool.

Dort verpasste er 2018 mit den Reds im Finale gegen Real Madrid den Champions-League-Titel. Mit zwei Patzern, die durch eine Gehirnerschütterung ausgelöst wurden, war Karius für die Pleite mitverantwortlich.

Anschließend ging der frühere U-Nationalspieler Deutschlands auf Leihbasis zu Besiktas Istanbul. Allerdings löste er seinen Leihvertrag aufgrund ausgebliebener Gehaltszahlungen aus.

Bei Liverpool ist er hinter Alisson Becker, Adrián und Caoimhín Kelleher nur die Nummer vier und ohne Chance.

Luthe aktuell Nummer eins bei Union

Karius wäre bei Union der nächste prominente Neuzugang nach Max Kruse. Für die Torhüterposition hatte der Hauptstadtklub im Sommer bereits Andreas Luthe als Ersatz für Rafal Gikiewicz geholt.

Der Routinier, der aus Augsburg kam, stand bei den ersten beiden Bundesligapartien zwischen den Pfosten.