Milot Rashica war schon nach Leverkusen gereist. Nach Angaben mehrerer Medien hatte der 24-Jährige sogar bereits einen Vertrag bei Bayer unterschrieben. Doch am Ende platzte der Transfer des Werder-Stürmers auf dem letzten Drücker.

"In den letzten Tagen gab es viele Klubs aus dem In- und Ausland, die Interesse hatten. Milot hatte bereits längeren Kontakt mit Leverkusen. Die Gespräche mit uns und Leverkusen begannen aber erst am Montag. Wir haben harte Verhandlungen geführt und wollten Milot nicht unter Wert abgegeben", erklärte Werders Geschäftsführer Frank Baumann und fügte hinzu:

"Am Ende haben die Verhandlungen über eine Leihe mit möglicher Kaufverpflichtung dazu geführt, dass wir nicht rechtzeitig eine Einigung erzielen konnten. Wenn das Paket gestimmt hätte, hätten wir ihn abgegeben."

Anzeige

Lange Zeit galt RB Leipzig als aussichtsreichster Kandidat auf eine Verpflichtung Rashicas, Werders Ablöseforderung in Höhe von rund 20 Millionen Euro war RB aber zu hoch.

Reichlich Interesse - aber kein Deal

Zuletzt hieß es, dass sich Werder in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Aston Villa befinde, ein Deal schien nicht mehr weit entfernt. Auch der VfL Wolfsburg und schließlich Leverkusen stiegen ins Rennen ein.

Werde Deutschlands Tippkönig! Jetzt zum SPORT1 Tippspiel anmelden

Doch nun ist klar: Rashica bleibt vorerst in Bremen.

Baumann kann dem geplatzten Wechsel aber auch etwas Gutes abgewinnen: "So sind wir froh weiterhin einen Top-Stürmer in unseren Reihen zu haben."