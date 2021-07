"Thiago oder nix" - mit diesen mittlerweile legendären Worten bekräftigte Pep Guardiola als neuer Trainer des FC Bayern im Sommer 2013 seinen absoluten Wunschtransfer.

Doch um ein Haar wäre der Wechsel des Mittelfeldstars vom FC Barcelona zum deutschen Rekordmeister geplatzt - das legt zumindest eine Schilderung von Rio Ferdinand nahe.

Der langjähriger Verteidiger von Manchester United enthüllte nun spannende Details zum Ablauf des Thiago-Wechsels.

Thiago äußert Wechselwunsch zu ManUnited

"Bevor Thiago Barcelona verließ, rief er mich an", berichtete Ferdinand in der YouTube-Show "Vibe with FIVE". "Ich kannte Thiago nicht, aber David de Gea gab ihm meine Nummer."

Thiago äußerte eine konkrete Bitte. "Er rief mich an und sagte: 'Ich würde gerne zu ManUnited kommen. Gibt es da jemanden, mit dem ich reden kann oder mit dem du reden kannst, nur um das Interesse zu sehen?'", erzählte Ferdinand.

Der frühere englische Nationalspieler sprach demnach anschließend mit dem damaligen United-Coach David Moyes, der im Sommer 2013 gerade das Ruder von Sir Alex Ferguson übernommen hatte, und dem Vorstandschef Ed Woodward.

24-Stunden-Ultimatum der Bayern für Thiago?

Doch die Führungsriege lehnte ab. "Wir befinden uns schon bei ein paar anderen Neuverpflichtungen vor dem Abschluss", berichtete Ferdinand von der Absage des Duos.

Am nächsten Morgen klingelte wieder Ferdinands Telefon. Am anderen Ende der Leitung: wieder Thiago. "Ich habe eine Nacht darüber geschlafen, kannst du mir etwas über ManUnited sagen, was da so los ist?", gab Ferdinand Thiagos Worte wieder.

Und Thiago berichtete von einem Ultimatum der Bayern. "Ich habe 24 Stunden Zeit, um eine Entscheidung zu treffen, sonst holt mich Pep nicht zu Bayern München", erzählte er laut Ferdinand.

Ferdinand schwärmt von Thiago: "Was für ein Typ"

Thiago wechselte schließlich für 25 Millionen Euro Ablöse von Barca zum FC Bayern. Nach sieben Jahren und 150 Bundesligaspielen (17 Tore) schloss sich der Mittelfeldstratege im vergangenen Sommer für 22 Millionen Euro Ablöse dem FC Liverpool an.

"Er ging zu Bayern München und der Rest ist Geschichte", sagte Ferdinand. "Aber was für ein Typ! Ein großartiger Typ!" (Spielplan und Ergebnisse der Bundesliga)