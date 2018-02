Liveübertragung in der UEFA Europa League verfolgen 2,78 Millionen Zuschauer (Z3+) im Schnitt, bei starken Marktanteilen von 9,8 Prozent (Z3+) und 16,4 Prozent in der neuen Kernzielgruppe Männer 14-59 Jahre (M14-59)

Auch RB Leipzig erreicht Achtelfinale: Nachlauf mit Highlights der Partie gegen den SSC Neapel verfolgen 1,1 Millionen Zuschauer (Z3+) im Schnitt bei hervorragenden Marktanteilen von 9,1 Prozent (Z3+) und 17,1 Prozent (M14-59)

Auslosung des Achtelfinals der UEFA Europa League heute ab 12:45 Uhr im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de

Ismaning, 23. Februar 2018 – Die deutschen Klubs Borussia Dortmund und RB Leipzig können weiter vom Sieg in der UEFA Europa League träumen. Das 1:1 des BVB im Rückspiel bei Atalanta Bergamo (Hinspiel 3:2) bescherte SPORT1 die besten Quoten der laufenden Saison: 2,78 Millionen Zuschauer ab drei Jahren (Z3+) im Schnitt und bis zu 3,27 Millionen Zuschauer in der Spitze schalteten bei der Liveübertragung ein. Mit 16,4 Prozent in der neuen Kernzielgruppe Männer 14-59 Jahre (M14-59) und 9,8 Prozent (Z3+) wurden hervorragende Marktanteile erzielt.

Großes Interesse auch an Highlights: RB Leipzig rettet sich gegen Neapel in nächste Runde

Im Anschluss an das Livespiel, das Moderator Jochen Stutzky und Kommentator Markus Höhner am Mikrofon begleiteten, sorgte auch die umfangreiche Nachberichterstattung und die Highlight-Zusammenfassungen der weiteren Partien mit den Moderatoren Oliver Schwesinger und Ruth Hoffmann sowie den Experten Olaf Thon und Giovanni Zarrella im Studio für sehr gute Einschaltquoten. Im Fokus stand dabei die 0:2-Niederlage von RB Leipzig gegen den SSC Neapel, die für RB dank des 3:1-Hinspielerfolgs zum Weiterkommen reichte. Die zweistündige Highlight-Sendung mit den weiteren Spielen, u.a. mit europäischen Topklubs wie Atletico Madrid, AC Milan oder FC Arsenal, sahen ab 23:00 Uhr noch durchschnittlich 1,1 Millionen Zuschauer (Z3+). Ausgezeichnete Werte wurden auch bei den Marktanteilen erreicht – mit 17,1 Prozent (M14-59) in der Kernzielgruppe und 9,1 Prozent bei Z3+.

Das Achtelfinale der UEFA Europa League live auf SPORT1

SPORT1 begleitet die beiden deutschen Klubs weiter durch den Wettbewerb und zeigt das Achtelfinal-Hinspiel am Donnerstag, 8. März, und das Achtelfinal-Rückspiel am Donnerstag,15. März, live im Free-TV. Die Auslosung der Duelle, bei denen die deutschen Klubs auf hochkarätige Gegner treffen könnten, erfolgt am heutigen Freitagmittag und ist ab 12:45 Uhr im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de zu sehen.

Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung; TV Scope, SPORT1 Medienforschung (vorläufige Zahlen)

Anbei finden Sie Bildmaterial der SPORT1-Übertragung zur freien redaktionellen Verwendung im Rahmen der Berichterstattung (Bildquelle Studio: SPORT1 l Nadine Rupp).

Ansprechpartner für weitere Informationen und Rückfragen:

Mathias Frohnapfel

PR-Manager

Sport1 GmbH

Münchener Straße 101g

85737 Ismaning

Tel. 089.96066.1244

Fax 089.96066.1209

E-Mail mathias.frohnapfel@sport1.de

www.sport1.de

Über SPORT1

MITTENDRIN mit SPORT1: Die Multimedia-Dachmarke SPORT1 steht für hochwertigen Live-Sport, ausgewiesene Sportkompetenz sowie eine fundierte und unterhaltsame Berichterstattung. Unter der Multimedia-Dachmarke SPORT1 vereint die Sport1 GmbH, ein Unternehmen der Constantin Medien AG, sämtliche TV-, Online-, Mobile-, Radio- und Social-Media-Aktivitäten: Zum Portfolio des Sportmedien-Unternehmens mit Sitz in Ismaning bei München gehören im Fernsehbereich der Free-TV-Sender SPORT1 sowie die Pay-TV-Sender SPORT1+ und SPORT1 US, die in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf verschiedenen Plattformen angeboten werden. Darüber hinaus bietet SPORT1.de, eine der führenden Online-Sportplattformen in Deutschland, aktuelle multimediale Inhalte sowie umfangreiche Livestream- und Video-Angebote. Zudem ist SPORT1 unter anderem auch mit einem eigenen SPORT1-YouTube-Channel und Gaming-Angeboten aktiv. Im Bereich Mobile zählen die SPORT1 Apps zu den erfolgreichsten deutschen Sport-Apps. Mit SPORT1.fm betreibt das Unternehmen zudem ein digitales Sportradio.

Constantin Medien AG | SPORT1 | SPORT1 MEDIA | PLAZAMEDIA