Ismaning, 15. Februar 2018 – SPORT1 verlängert seinen bestehenden exklusiven Kooperationsvertrag mit der Hamburger Eventagentur Match IQ. Auch in der kommenden Sommer- und Wintervorbereitung wird Match IQ als Partner das Programm von Deutschlands führender 360°-Sportplattform SPORT1 mit Testspiel-Highlights von Klubs der deutschen Bundesliga und 2. Bundesliga noch attraktiver machen. In der Vergangenheit lieferte Match IQ mehr als 60 Spiele, die in Deutschland live auf SPORT1 ausgestrahlt wurden.

„Die Fortsetzung der langjährigen und erfolgreichen Partnerschaft mit Match IQ ermöglicht uns, auch in Zukunft attraktive Begegnungen in der Pause zwischen den großen Wettbewerben auf unseren Plattformen im Free-TV, im Pay-TV auf SPORT1+ sowie auf SPORT1.de und unseren SPORT1 Apps zu zeigen“, erklärt Daniel von Busse, Chief Operating Officer TV von SPORT1.

Auch für Nicholas MacGowan von Holstein, Managing Director bei Match IQ, ist die Kooperation äußerst zukunftsträchtig: „Unsere langfristige Kooperation mit SPORT1 hat sich in den letzten Jahren bewährt und ich freue mich auch in diesem Jahr unseren Partnerclubs als Mehrwert die Live-Übertragung ihrer Testspiel-Highlights im deutschen Free-TV anbieten zu können.“

Über Match IQ

Als offizieller und langfristiger Partner berät Match IQ alleine in Deutschland über 25 Bundesligavereine im Bereich Internationalisierung, Spieltags-Abwicklung, sowie bei der Entwicklung, Akquise und Umsetzung von Freundschaftsspielen, Turnieren, Trainingslagern und Auslandsreisen. Match IQ greift hierbei auf ein internationales Netzwerk zurück und kreiert gemeinsam mit den Clubs und Sponsoren neue Ansätze, um wirtschaftliche Mehrwerte zu generieren. Weitere Informationen zu Match IQ unter: www.match-iq.com

