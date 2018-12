· 370.000 Zuschauer ab drei Jahren (Z3+) im Schnitt verfolgen die gestrige Abendsession aus dem Alexandra Palace live auf SPORT1, Gesamt-Marktanteil von 1,6 Prozent, dazu starke Zielgruppen-Marktanteile von 3,4 Prozent (M14-59) und 4,5 Prozent (M14-49)

· Heutige Nachmittagsession mit Schindler-Bezwinger Cody Harris ab 13:30 Uhr und Abendsession mit Topfavorit Gary Anderson ab 20:00 live im Free-TV sowie im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de und YouTube

· Deutsches WM-Wochenende: Die Nachmittagsessions am morgigen Samstag mit Max Hopp und Robert Marijanovic sowie am Sonntag mit Gabriel Clemens jeweils live ab 13:30 Uhr im Free-TV

Ismaning, 14. Dezember 2018 – Game On für die Darts-WM auf SPORT1: Bereits am ersten Abend ist das Pfeile-Spektakel im Londoner Alexandra Palace auf großes Zuschauerinteresse gestoßen. Den Auftakt mit dem Sieg des amtierenden Weltmeisters Rob Cross und der Niederlage der deutschen WM-Hoffnung Martin Schindler sahen im Schnitt 370.000 Zuschauer ab drei Jahren (Z3+) und bis zu 600.000 Zuschauer (Z3+) in der Spitze live im Free-TV. Die Marktanteile der Übertragung mit Moderator Sascha Bandermann, Kommentator Basti Schwele und Experte Gordon Shumway lag bei den Gesamt-Zuschauern bei 1,6 Prozent und in der Kernzielgruppe der Männer 14-59 Jahre (M14-59) bei 3,4 Prozent.

Topfavoriten und deutsches WM-Trio starten im „Ally Pally“

Heute und am kommenden Wochenende können sich die Fans auf die erstenAuftritte der Superstars Gary Anderson und Michael van Gerwen sowie des verbliebenen deutschen WM-Trios Max Hopp, Robert Marijanovic und Gabriel Clemens freuen.Zunächst ist in der heutigen Abendsession live ab 20:00 Uhr auf SPORT1 Gary Anderson an der Reihe. Der formstarke Schotte trifft auf den Sieger der Erstrundenpartie Paul Nicholson gegen Kevin Burness. „The Fyling Scotsmann“ ist klarer Favorit, genauso wie der topgesetzte Michael van Gerwen, der in der Abendsession am morgigen Samstag live ab 20:00 Uhr auf Alan Tabern oder Raymond Smith trifft. Aus deutscher Sicht wird am Samstag vor allem die Nachmittagsession live ab 13:30 Uhr spannend, wenn Robert Marijanovic und Max Hopp auf die Bühne gehen. Die Ausgangslage der beiden ist unterschiedlich. Marijanovic ist gegen Richard North der Außenseiter, der gesetzte Hopp geht dagegen als Favorit in sein Zweitrundenduell gegen Danny Noppert oder Royden Lam. Am Sonntag ist dann der vierte deutsche Starter Gabriel Clemens an der Reihe. Er bekommt es in der Nachmittagsession ebenfalls live ab 13:30 Uhr mit Aden Kirk zu tun.

Über 110 Livestunden im Free-TV und alle Session im Livestream auf YouTube: So zeigt SPORT1 die Darts-WM

SPORT1 präsentiert die Darts-WM in diesem Jahr mit der umfangreichsten Berichterstattung, die es bislang im deutschen TV gegeben hat: Insgesamt stehen im Free-TV von der 1. Runde ab dem 13. Dezember bis zum Finale am 1. Januar über 110 Live-Stunden auf dem Programm. Außerdem zeigt SPORT1 regelmäßig ausführliche Highlight-Zusammenfassungen, auch an den spielfreien Tagen am 24., 25., 26. und 31. Dezember sowie einen Tag nach dem WM-Finale – damit können sich die Fans auf 21 Tage Darts-WM-Berichterstattung am Stück freuen. Die WM-Übertragungen auf den SPORT1 Plattformen begleitet Kommentator Basti Schwele zusammen mit Experte Gordon Shumway am Mikrofon. Dazu liefert Moderator Sascha Bandermann über das komplette Turnier Interviews und Eindrücke direkt aus dem „Ally Pally“. Als Deutschlands führende 360°-Sportplattform bildet SPORT1 die Darts-WM nicht nur umfangreich im TV, sondern über sämtliche digitale Plattformen ab. Alle WM-Sessions werden im kostenlosen Livestream auf dem YouTube -Kanal von SPORT1 übertragen, dazu gibt es ausgewählte Livestreams auf SPORT1.de .

