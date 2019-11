Vier Kanäle in HD-Qualität: SPORT1+, eSPORTS1, EDGEsport und SPORTDIGITAL FUSSBALL

Über 3.000 Stunden Live-Sport im Jahr sowie News, Magazine und Dokumentationen

TA2 Europe lizenziert und vermarktet hochkarätige Special-Interest-TV-Sender über Satellit, Kabel, OTT und IPTV

Hamburg | Ismaning, 6. November 2019 – TA2 Europe, ein neuer B2B-Dienstleister für Pay-TV-Angebote, launcht ein Sportpaket, das zum Start über Sky erhältlich ist: trendSports ist ab sofort für alle Satellitenkunden von Sky zusätzlich zu ihren bestehenden Paketen buchbar. Für 5,99 Euro im Monat gibt es mit trendSports vier zusätzliche TV-Kanäle in HD-Qualität: SPORT1+, eSPORTS1, EDGEsport und SPORTDIGITAL FUSSBALL. Bisherige Abonnenten von SPORTDIGITAL FUSSBALL erhalten die anderen drei Kanäle im neuen trendSports-Paket ohne Aufpreis automatisch dazu. Im Paket sind über 3.000 Stunden Live-Sport im Jahr sowie News, Magazine und Dokumentationen enthalten. Die Verbreitung von trendSports über weitere Programmplattformen ist in Vorbereitung.

Die TA2 Europe GmbH lizenziert und vermarktet Special-Interest-TV-Sender über Satellit, Kabel, OTT und IPTV in HD-Qualität. Die Endkundenbeziehung liegt dabei immer beim jeweiligen Plattform-Partner. TA2 Europe berät und betreut Pay-TV-Plattformen bei der Lizenzierung und Zusammenstellung von Programmpaketen. Internationalen Fernsehsendern mit Interesse an einer Verbreitung im europäischen Raum vereinfacht TA2 Europe den Marktzugang.

Arnold C. Kulbatzki, Geschäftsführer TA2 Europe: „Wir freuen uns sehr über die Premiere unseres ersten Pay-TV-Pakets bei Sky. trendSports ist ein einzigartiges Angebot für Sportfans, die das Besondere lieben. Ich bin überzeugt, dass innovative Special-Interest-Angebote eine immer wichtigere Rolle im TV-Markt spielen werden. Nur fürs Handy sind solche Programme viel zu schade. Wir setzen deshalb komplett auf HD, damit die Fans ihren Sport in bester Bildqualität auch auf dem großen Screen zu Hause genießen können.“

Andreas Gerhardt, Director Distribution/Regulierung von SPORT1: „Durch die Partnerschaft mit TA2 bauen wir die Verbreitung unserer Pay-TV-Sender noch weiter aus. Mit Sky können nun auch wieder Satellitenkunden SPORT1+, unseren Sender für internationalen Spitzensport unter anderem mit der NHL und der NBA, sowie eSPORTS1, den ersten deutschen eSports Sender, empfangen.“

Gisbert Wundram, Geschäftsführer sportdigital: „Über die Kooperation mit TA2 und dem neuen trendSports Package erhalten unsere bisherigen Sky Zuschauer mit jetzt insgesamt 4 Sport-Channels einen unglaublichen Mehrwert. Live Sport über Satellit ohne Delay und in bester HD Qualität ist und bleibt State of the Art. Das neue trendSport Pakte bietet somit alles rund um den Sport, was Jung und Alt gleichermaßen begeistern wird. Ein echter win-win für alle Beteiligten.“

Vier Sender, ein Paket: trendSports im Überblick

SPORT1+ zeigt die Stars der National Basketball Association (NBA) und der National Hockey League (NHL) sowie die Stars des internationalen Fußballs mit ausgewählten Matches. Hinzu kommen die Elite des Frauen-Tennis und die PS-Helden der Rennstrecken: SPORT1+ ist die Bühne für hochkarätigen nationalen und internationalen Live-Sport.

eSports pur auf eSPORTS1: Der Sender berichtet rund um die Uhr über die hochkarätigen internationalen und nationalen eSports-Events von Spielen wie unter anderem FIFA 20, Dota 2, Counter-Strike, Overwatch oder League of Legends. Dazu gibt es Highlight-Sendungen und eigenproduzierte Magazine mit aktuellen News und Hintergrundberichten.

EDGEsport ist eine echte Premiere auf dem deutschen Fernsehmarkt. Der Sender für Fun- und Action-Sportarten aus aller Welt berichtet live von Top-Events u.a. im Skateboarden, Snowboarden, Mountainbiken, Break Dancing, BMX, eSports, Kitesurfen und diversen Wasser- und Motorsportaktivitäten.

SPORTDIGITAL FUSSBALL zeigt internationale Top-Fußball-Spiele aus allen Teilen der Welt live. Morgens Fußball aus Asien, mittags aus Mitteleuropa, nachmittags und abends aus Westeuropa sowie nachts aus Mittel- und Südamerika.

Mehr Informationen und Bilder finden Sie unter www.trendsports.eu

