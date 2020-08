Anmelden und loslegen: Das SPORT1 Tippspiel ist ab sofort unter https://tippspiel.sport1.de/ online abrufbar

Ismaning, 27. August 2020 – Den richtigen Riecher beweisen und abräumen: Zur Fußball-Saison 2020/21 startet SPORT1 mit einem neuen, kostenlosen Tippspiel für Einzelspieler und Teams. Fußballfans können ab sofort unter https://tippspiel.sport1.de/ die Bundesliga, 2. Bundesliga, Champions League und den DFB-Pokal tippen und am Saisonende attraktive Preise gewinnen wie zum Beispiel einen Tag als SPORT1 Reporter bei einem Bundesliga-Verein, ein Besuch beim „CHECK24 Doppelpass“ mit Meet & Greet der Star-Gäste oder auch eine vereinseigene YouTube-Story inklusive Trainingseinheit mit Trainerlegende Peter Neururer. Darüber hinaus werden zahlreiche Tagespreise an die Spieltagssieger verteilt. Ex-Bayern-Profi Mario Basler ist beim Tippspiel zudem als SPORT1 Experte im Einsatz. Er tippt zwar außer Konkurrenz, aber die Spieler können im Vergleich mit ihm sehen, wie gut ihr Tippgespür ist. Darüber hinaus bietet das SPORT1 Tippspiel einen integrierten Newsfeed und eine Wall zum teaminternen Austausch. Alle Informationen und eine Erklärung der Spielregeln gibt es auf https://tippspiel.sport1.de/ .

Pit Gottschalk, SPORT1 Chefredakteur: „Pünktlich zum Start der neuen Fußball-Saison bringen wir unser eigenes Tippspiel auf den Markt: Modern, interaktiv und quasi mit Echtzeit-Aktualisierung suchen wir die besten Tipper und das beste Tipp-Team Deutschlands. Eine Vergleichsgröße für alle künftigen Tippkönige: unser Experte und Ex-Bayern-Profi Mario Basler. Eine Besonderheit des SPORT1 Tippspiels ist der integrierte Newsfeed: Hier laufen alle wichtigen Meldungen zum jeweiligen Spieltag ein, sodass die Spieler vor ihrer Tippabgabe immer bestens informiert sind.“

So funktioniert das SPORT1 Tippspiel

Beim SPORT1 Tippspiel können Fußballfans ihr Wissen ab der neuen Saison 2020/21 in den vier Wettbewerben Bundesliga, 2. Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal unter Beweis stellen. Dank schneller Daten tippen sie quasi live, denn sobald ein Tor gefallen ist, aktualisieren sich in ein paar Sekunden auch die Punkte und die Rangliste. Die Teilnehmer des Tippspiels können dabei als Einzelspieler gegen die gesamte Tippspiel-Community antreten oder auch eigene Teams gründen und sich mit Freunden und Kollegen messen. Zudem gibt auch Ex-Bayern-Profi und SPORT1 Experte Mario Basler seine Tipps ab, sodass sich die Tippspieler mit ihm vergleichen können.

Über einen eigenen Newsfeed im Tippspiel erhalten die User zudem die wichtigsten News von SPORT1 sowie Infos zu Tagespreisen und Partner-Aktionen. Jedem Team steht auf seiner Profilseite auch eine eigene Wall für den Austausch untereinander zur Verfügung.

„Behind the Scenes“ bei SPORT1: Auf die Gewinner warten unbezahlbare Erlebnisse

Der beste Einzeltipper im Tippspiel zur 1. Bundesliga darf sich auf ein ganz besonderes Wochenende freuen: Er schlüpft für einen Tag in die Rolle eines SPORT1 Reporters und wirft dabei einen Blick hinter die Kulissen eines Bundesliga-Vereins. Am Sonntag steht zudem der Besuch des „CHECK24 Doppelpass“ inklusive Meet & Greet mit den Talkgästen und Moderator Thomas Helmer auf dem Programm. Aber auch auf die besten Tipp-Teams warten beim Bundesliga-Tippspiel attraktive Preise: Der Hauptpreis für die beste Fußballmannschaft ist eine eigene Bewegtbild-Story auf YouTube. SPORT1 ist bei der Mannschaft vor Ort und begleitet diese einen Tag lang. Das Highlight ist eine Trainingseinheit auf heimischem Rasen mit Trainerlegende Peter Neururer. Das beste Tipp-Team, das keine Fußballmannschaft ist, gewinnt dagegen einen „Behind the Scenes“-Tag bei SPORT1: Neben dem Besuch der Redaktion in Ismaning steht ein Treffen mit SPORT1 Chefredakteur Pit Gottschalk in der SPORT1 Loge in der Allianz Arena an. Krönender Abschluss ist ein Besuch im „CHECK24 Doppelpass“ inklusive Meet & Greet mit den Stargästen.

