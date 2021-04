970.000 Zuschauer ab drei Jahren (Z3+) im Schnitt verfolgen die Partie am Mittwochabend

Ismaning, 8. April 2021 – Der 1:0-Sieg von Werder Bremen im Viertelfinale des DFB-Pokals bei Jahn Regensburg stieß auf deutschlandweites Interesse: Auf SPORT1 waren knapp eine Million Zuschauer ab drei Jahren (Z3+) im Schnitt dabei, exakt: 970.000. In der Spitze schalteten 1,3 Millionen Zuschauer (Z3+) die Live-Übertragung ein und bescherten dem Sender somit am Mittwochabend eine starke Quote. Der Gesamt-Marktanteil (Z3+) lag bei 3,5 Prozent, in der SPORT1 Kernzielgruppe der Männer 14 bis 59 Jahre (M14-59) betrug der Marktanteil 4,7 Prozent. Zudem sorgte auch der Livestream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps mit rund 80.000 Abrufen sowie im SPORT1 YouTube-Channel mit 113.000 Views für hohe Abrufzahlen.

Gute Zahlen auch für „Mixed Zone – Die Volkswagen Tailgate Tour Live“

Nach der Liveübertragung des DFB-Pokals mit den Moderatoren Laura Papendick und Jochen Stutzky sowie Kommentator Markus Höhner und Experte Stefan Effenberg erzielte „Mixed Zone – Die Volkswagen Tailgate Tour Live“ mit 280.000 Zuschauer (Z3+) im Schnitt ebenfalls eine gute Quote. In der Sendung sprachen zuerst Maik Nöcker sowie Micky Beisenherz und Lucas Vogelsang über den Pokal und präsentierten die Stimmen aus Regensburg. Im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund richtete sich der Fokus dann auf die Viertelfinal-Hinspiele in der UEFA Champions League und die überraschende 2:3 Niederlage des FC Bayern München gegen Paris Saint-Germain.

Maik Nöcker, Micky BeisenherzundLucas Vogelsang diskutierten darüber mit dem „Fantalk“-Trio Thomas Helmer, Jana Wosnitza und Hartwig Thöne. Komplettiert wurde die Runde vom ehemaligen Trainer und aktuellen Marken- und Wertebotschafter des FC St.Pauli Ewald Lienen. In der Spitze sahen „Mixed Zone – Die Volkswagen Tailgate Tour Live“ 560.000 Zuschauer, der Gesamt-Marktanteil(Z3+) lag bei 1,2 Prozent, in der SPORT1 Kernzielgruppe der Männer 14 bis 59 Jahre (M14-59) bei 1,5 Prozent.

Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; VIDEOSCOPE 1.4, Marktstandard: TV, SPORT1 Medienforschung (vorläufige Zahlen)

