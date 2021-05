Die gestrige Liveübertragung des deutschen 3:1-Erfolgs über Kanada auf SPORT1 haben im Schnitt 1,03 Mio. Zuschauer ab drei Jahren (Z3+) verfolgt. Dazu starke Marktanteile von 3,4 Prozent bei den Gesamtzuschauern (Z3+) und 5,5 Prozent in der Zielgruppe der Männer 14-59 Jahre (M14-59)

Auch großes Interesse an der #EishockeyWM auf den digitalen SPORT1 Plattformen: Über 330.000 Livestream-Abrufe beim DEB-Sieg über Kanada auf SPORT1.de und im SPORT1 YouTube-Channel

Deutschland will den vierten Sieg im vierten WM-Spiel: Das Duell gegen Kasachstan am morgigen Mittwoch live ab 15:00 Uhr auf SPORT1 im Free-TV mit Moderatorin Laura Papendick, Kommentator Basti Schwele und Experte Rick Goldmann. Der vorherige Auftritt von Kasachstan gegen die USA am heutigen Dienstag ebenfalls live ab 15:00 Uhr auf SPORT1

SPORT1 präsentiert die Eishockey-WM im Free-TV so umfangreich wie nie zuvor: Insgesamt gibt es vom 21. Mai bis zum 6. Juni über 30 Livespiele zu sehen, darunter alle deutschen Partien. Mit großflächiger Rahmenberichterstattung stehen pro Spieltag im Schnitt über sieben Livestunden Eishockey auf dem Programm. Dazu alle 64 WM-Spiele live auf den SPORT1 Plattformen: Neben den Übertragungen im Free-TV werden weitere Partien auf SPORT1+ und im Livestream auf SPORT1.de und YouTube gezeigt

Ismaning, 25. Mai 2021 – Traumstart für Deutschland und SPORT1 in die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft: Mit dem ersten WM-Sieg des DEB-Teams über Kanada seit 25 Jahren hat SPORT1 bereits früh im Turnier die Millionenmarke geknackt. Den historischen deutschen 3:1-Erfolg gegen den Vizeweltmeister und Weltranglistenersten haben im Schnitt 1,03 Mio. Zuschauer ab drei Jahren (Z3+) gesehen. In der Spitze waren sogar bis zu 1,55 Mio. Zuschauer bei der Liveübertragung am gestrigen Montagabend mit Moderatorin Laura Papendick, Kommentator Basti Schwele und Experte Rick Goldmann dabei. Damit erreichte SPORT1 starke Marktanteile von 3,4 Prozent bei den Gesamt-Zuschauern (Z3+) und 5,5 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe der Männer 14 bis 59 Jahre (M14-59). Auch auf den digitalen SPORT1 Plattformen stößt die #EishockeyWM bei den Fans bereits auf großes Interesse: Die Livestreams des DEB-Erfolgs über Kanada auf SPORT1.de und im SPORT1 YouTube-Channel verzeichneten insgesamt über 330.000 Abrufe. Am morgigen Mittwoch will Deutschland gegen das ebenfalls noch ungeschlagene Überraschungsteam aus Kasachstan den vierten Sieg im vierten WM-Spiel einfahren. SPORT1 überträgt das Duell live ab 15:00 Uhr im Free-TV. Zuvor sind die Kasachen bereits am heutigen Dienstag gegen die USA gefordert, auch hier ist SPORT1 live ab 15:00 Uhr mittendrin.

Deutscher Auftakterfolg beschert SPORT1 besten WM-Start seit zehn Jahren, zweiter DEB-Auftritt mit zweistelligem Zielgruppen-Marktanteil

Bereits der 9:4-Auftaktsieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Italien am vergangenen Freitagnachmittag hat SPORT1 starke TV-Zahlen beschert: Beim Torspektakel des DEB-Teams waren über eine halbe Million Zuschauer (Z3+) in der Spitze und 350.000 Zuschauer (Z3+) im Schnitt bei einem Gesamt-Marktanteil von 3,0 Prozent (Z3+) dabei. Für SPORT1 bedeuten diese Zahlen den besten Start in eine Eishockey-WM seit zehn Jahren. Getoppt wurden die Werte mit dem deutschen 5:1-Erfolg im zweiten Gruppenspiel gegen Norwegen. Hier schalteten trotz der ungewohnten Sendezeit am Samstagvormittag bis zu 910.000 Zuschauer (Z3+) in der Spitze und 610.000 Zuschauer (Z3+) im Schnitt ein. Der Marktanteil bei den Gesamt-Zuschauern lag bei hohen 7,3 Prozent (Z3+) und in der Zielgruppe sogar bei 12,0 Prozent (M14-59).

So berichtet SPORT1 über die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2021

Als Deutschlands führende 360°-Sportplattform und offizieller Medienpartner setzt SPORT1 die gesamte IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2021 mit einer großflächigen TV-Berichterstattung in Szene und begleitet das Turnier unter dem Hashtag #EishockeyWM auch umfassend auf seinen reichweitenstarken digitalen Kanälen Online, Mobile und via Social Media. Insgesamt werden alle 64 WM-Spiele live auf den SPORT1 Plattformen übertragen. Im Free-TV präsentiert SPORT1 die Eishockey-WM so umfangreich wie nie zuvor. Von der Vorrunde bis zum Finale werden über 30 Livespiele gezeigt, darunter alle Partien mit deutscher Beteiligung. Dazu gibt es eine umfangreiche Rahmenberichterstattung: In den täglichen Countdown- und Analyse-Sendungen im Studio warten aktuelle Highlights, Experten-Talks, hochkarätige Gäste und Stimmen zu den einzelnen Partien.

Insgesamt berichtet SPORT1 über die Eishockey-WM 2021 in rund 110 Livestunden im Free-TV, damit stehen pro Spieltag im Schnitt über sieben Livestunden Eishockey auf dem Programm. Die weiteren WM-Partien sind auf dem Pay-TV-Sender SPORT1+ sowie im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de zu sehen (alle Sendezeiten in der angehängten Übersicht). Im Digitalbereich auf SPORT1.de , in den SPORT1 Apps sowie auf den Social-Media-Kanälen wird unter anderem mit regelmäßigen News, Hintergrundgeschichten, Exklusiv-Interviews und Videoclips über die Eishockey-WM berichtet. Ergänzend wird es mehrere WM-Kolumnen von SPORT1 Experte Rick Goldmann geben. Außerdem kommen Eishockey-Fans mit dem WM-Spielplan, Tabellen, Livetickern und umfangreichen Statistiken voll auf ihre Kosten. Weiterhin gibt es wöchentlich auch den offiziellen DEL-Podcast „Eiskalt auf den Punkt powered by SPORT1 “ zu hören.

Das WM-Team von SPORT1

Die WM-Übertragungen begleitet das bekannte On-Air-Duo mit Kommentator Basti Schwele und Experte Rick Goldmann, das bereits seit 2012 gemeinsam bei der Eishockey-WM für SPORT1 im Einsatz ist. Aus dem SPORT1 Studio begrüßt Moderatorin Laura Papendick täglich die Zuschauer, für sie ist es die Premiere bei der Eishockey-WM. Zudem sind Peter Kohl, Günter Zapf und Franz Büchner als Kommentatoren am Mikrofon zu hören.

Ansprechpartner für weitere Informationen und Rückfragen:

Martin Rösch

Kommunikation

Sport1 GmbH

Münchener Straße 101g

85737 Ismaning

Tel. 089.96066.1212

Fax 089.96066.1209

E-Mail martin.roesch@sport1.de

www.sport1.de