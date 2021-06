Mars Wrigley, expert, LEDVANCE, URSAPHARM, STAHLWERK, THQ Nordic, Betano und Interdate setzen auf die Zugkraft der Fußball-EM auf den Kanälen von Deutschlands führender 360°-Sportplattform

Ismaning, 11. Juni 2021 – Fußball-Deutschland blickt gespannt auf den Start der UEFA EURO am Freitag – SPORT1 bietet auf seiner 360°-Plattform umfangreiche Highlight-Videos von allen Spielen, Talk- und-News-Formate sowie Rundumberichterstattung auf den digitalen Kanälen mit Liveticker, Nachrichten, Interviews, Kolumnen, Hintergrundberichten und Statistiken sowie ein kostenloses EM-Tippspiel. Für das Fußball-Highlight des Jahres, das vom 11. Juni bis 11. Juli erstmals in elf Städten in ganz Europa ausgetragen wird, haben SPORT1 Business, die Vermarktungs-Unit der Sport1 GmbH, und MAGIC SPORTS MEDIA, das Vermarktungsunternehmen in den Bereichen Wetten, Poker und Casino, zahlreiche große Werbepartner gewonnen: Mars Wrigley, expert, LEDVANCE, URSAPHARM, STAHLWERK, THQ Nordic, Betano und Interdate setzen auf die Zugkraft der EM auf den Kanälen von Deutschlands führender Sportplattform.

„SNICKERS® Fan Talks“ parallel zu den deutschen Spielen beim größten Fußballereignis des Jahres

Deutschland trifft in der Vorrunde auf Weltmeister Frankreich, Europameister Portugal und Ungarn – und in den K.o.-Spielen der EM kommen hoffentlich viele weitere Fußball-Feiertage hinzu: SPORT1 lädt alle Fußballbegeisterten zum Mitdiskutieren ein und bietet parallel zu den deutschen Spielen die „SNICKERS® Fan Talks“ im Livestream auf SPORT1.de, der SPORT1 App und via Social Media an. Die Moderatorinnen Laura Papendick und Jana Wosnitza werden dazu zu jedem Deutschland-Spiel eine prominente Experten- und Gäste-Runde im Studio in Ismaning begrüßen – die Sendung zum Auftakt gegen Frankreich steht am Dienstag, 15. Juni, live ab 20:45 Uhr auf dem Programm. Mars Wrigley hat mit seiner Marke SNICKERS® das Titel-Sponsoring für das neue Format übernommen.

Der „EM Doppelpass“ auf SPORT1 – die große Talk-Bühne für Werbepartner

Beim „EM Doppelpass“ sind LEDVANCE, Interdate, URSAPHARM, STAHLWERK und expert als Partner mit in der Runde bei Deutschlands populärsten Fußballtalk. Der #Dopa zur UEFA EURO 2020™ geht mit Moderator Thomas Helmer bis zum Finaltag am 11. Juli auf dem gewohnten Stammplatz sonntags um 11:00 Uhr auf Sendung.

LEDVANCE ist beim „EM Doppelpass“ als Co-Presenter und Rubriken-Sponsor integriert. Das weltweit zu den führenden Unternehmen in der Allgemeinbeleuchtung zählende Unternehmen ist beim „Doppelpass“ bereits seit Januar 2020 als Partner an Bord. Mit dem Engagement verfolgt LEDVANCE das Ziel, die Markenbekanntheit in der B2C- und B2B-Zielgruppe weiter zu steigern. Im Fokus der Kommunikation stehen dabei die innovativen SMART+ Lösungen von LEDVANCE, mit denen sich Beleuchtung über die bekannten Smart Speaker oder die LEDVANCE-App steuern lässt.

Weiterer Co-Presenter des „EM Doppelpass“ ist Interdate ist mit seiner Partnervermittlung C-Date. Auf SPORT1 wurde C-Date bislang unter anderem bereits im Umfeld der Premier League of Darts beworben.

URSAPHARM ist als Titelsponsor der Sendungs-Rubrik „So schaut´s aus – der HyloEyecatcher der Woche“ präsent. Das Unternehmen ist mit seiner Marke HYLO-CARE® bereits seit zwei Jahren beim „Doppelpass“ im Bundesliga-Umfeld aktiv und wird sein Engagement nun auch im „EM Doppelpass“ fortführen, um in diesem ereignisreichen Fußballjahr 2021 durchgehend mit HYLO-CARE® und dem Thema „Tägliche Augenpflege“ präsent zu sein, wenn der Ball auf der großen Bühne rollt.

Auch der Elektronikfachhändler expert ist wie bereits bei der Fußball-WM 2018 als Sponsor der Rubrik „Traum 11“ im „EM Doppelpass“ platziert, in deren Rahmen die Fußball-Experten ihre persönliche Top-Mannschaft aufstellen können. Dietmar Bauer, Vice President Marketing – expert: „Wie vor drei Jahren zur WM haben wir auch diesen Sommer den SPORT1 Doppelpass als eines der populärsten Umfelder rund um die EM in unsere Kampagne integriert, um uns auch dort als Experte für die technikbegeisterte Zielgruppe zu präsentieren. Das Format passt ausgezeichnet zu unseren Kampagneninhalten und auch unseren Angebotshighlights rund um die EM.“

STAHLWERK Schweissgeräte ist ebenfalls als Rubrikensponsor an Bord – mit dem Ziel, seine Markenbekanntheit zu steigern. Erste Einbindungen im „Doppelpass“ der abgelaufenen Saison 2020/21 haben den Kunden vom Umfeld überzeugt und die Zusammenarbeit wurde ausgebaut. Als eines der marktführenden Unternehmen bietet STAHLWERK seinen Kunden neben Schweißgeräten, Plasmaschneidern, Kompressoren und Zubehör ein großes Sortiment an Ersatz- und Verschleißteilen.

Immer top informiert mit „EM Aktuell“ – präsentiert von THQ Nordic und Betano

Im News-Format „EM Aktuell“ liefern die Moderatoren Jochen Stutzky, Hartwig Thöne, Laura Papendick und Ruth Hofmann bei der UEFA EURO 2020™ werktäglich in der Regel ab 12:00 Uhr und ab 23:15 Uhr alle wichtigen Infos, Highlights, Stimmen und Hintergründe.

Der Sportwettenanbieter Betano wird bei „EM Aktuell“ von MAGIC SPORTS MEDIA als Co-Presenter in Szene gesetzt. Zudem tritt das Unternehmen während der EM als exklusiver Sponsor des SPORT1 Podcasts „König Fußball“ auf. Betano hat sich seit seinem Markteintritt in Deutschland vor vier Jahren erfolgreich im deutschen Markt etabliert und will seine Position mit einer intensivierten medialen und digitalen Werbepräsenz weiter ausbauen. Auf SPORT1 präsentiert Betano seit vergangenem Jahr bereits die Sendungen „Bundesliga Pur“ und „Bundesliga Pur – Lunchtime“, um seine Bekanntheitswerte bei der sportaffinen Zielgruppe, seine Registrierungen und Bestandskunden zu steigern sowie seine Mobile App zu promoten.

MAGIC SPORTS MEDIA gewinnt zahlreiche Sportwettanbieter für die EM-Umfelder auf SPORT1

Auch weitere Wettanbieter nutzen die Chance, mit ihren Kampagnen in den EM-Umfeldern auf SPORT1 zu werben, darunter Bwin, betway, Interwetten, Unibet, Tipico und 888sports.

THQ Nordic ist ein weiterer Neuzugang im Partner-Team von SPORT1: Bei „EM Aktuell“ bewirbt der österreichische Video-Game-Publisher and -Entwickler als Co-Presenter und mit klassischen Spots sein am 10. Juni startendes Fußballmanager-Spiel „We Are Football“ und nimmt damit den deutschen Markt in den Fokus.

Matthias Reichert, COO und Mitglied der Geschäftsleitung der Sport1 GmbH: „Wir sind stolz und glücklich, dass wir pünktlich zum Start der der EURO 2020 so viele Partner rund um die EM-Berichterstattung bei SPORT1 begrüßen dürfen. Als führende Multimedia Plattform im Sport präsentieren wir mit unseren Partnern das Fußball-Highlight des Jahres mit Highlights, eigenen Talk- und News-Formaten sowie umfassender Berichterstattung auf allen Kanälen unserer Sportplattform.“

Christian Madlindl, Geschäftsleiter der Magic Sports Media GmbH: „Für Sportwettanbieter ist SPORT1 als führende 360°-Sportplattform im deutschsprachigen Raum ein optimales Werbeumfeld – gerade für crossmediale Kampagnen. Das unterstreicht auch die große Zahl namhafter Unternehmen aus diesem Bereich, die mit ihren EM-Kampagnen bei uns integriert sind.“

Rundum-Berichterstattung auf SPORT1 zur UEFA EURO 2020TM

Deutschlands führende 360°-Sportplattform wird von der Fußball-Europameisterschaft umfangreich im TV, auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps berichten – neben dem „EM Doppelpass“ und „EM Aktuell“ im TV und im Livestream unter anderem mit Highlight-Videos aller Spiele, inklusive der Auftritte der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Die Clips werden 60 Minuten nach Spielende verfügbar sein und die besten Szenen und alle Tore enthalten. Topaktuell ist SPORT1 ebenfalls bei den Pressekonferenzen der Nationalmannschaft dabei, die während des Turniers regelmäßig im Free-TV als Teil von „EM Aktuell“ zu sehen sein werden. Auf seinen digitalen Plattformen bietet SPORT1 allen Fußballfans eine Rundumberichterstattung mit Liveticker, Nachrichten, Interviews, Kolumnen, Hintergrundberichten und Statistiken sowie ein kostenloses EM-Tippspiel für Einzelspieler und Teams unter tippspiel.sport1.de.

