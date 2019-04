March Madness hat seinem Namen zum Abschluss noch einmal alle Ehre gemacht!

Im Endspiel des Finalturniers im College Basketball setzten sich die Virginia Cavaliers nach Verlängerung mit 85:77 (68:68, 32:29) gegen die Texas Tech Red Raiders durch.

De'Andre Hunter rettete die Cavaliers mit einem Dreier zwölf Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit in die Overtime. Dort blieb die Partie zunächst ausgeglichen, ehe Texas Tech fast drei Minuten ohne Korberfolg blieb.

Anzeige

Die Cavaliers nutzten das zu ihrem Vorteil und blieben an der Freiwurflinie nervenstark. Während der Jubel auf Seiten Virginias groß war, übermannten die Emotionen die Spieler der Red Raiders.

Hunter war mit 27 Punkten und sieben Rebounds auch der beste Werfer im Finale, Kyle Guy kam auf 24 Zähler. Bei Texas Tech scorten gleich fünf Spieler zweistellig.

Brandone Francis markierte von der Bank kommend 17 Punkte. Jarrett Culver kam auf 15 Zähler, neun Rebounds und sechs Assists, traf aber nur fünf seiner 22 Wurfversuche.

Jetzt aktuelle Basketball-Fanartikel kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

Für Virginia war es der Abschluss einer märchenhaften Story.

Im Vorjahr waren die Cavaliers als erstes an Nummer eins gesetztes Team aller Zeiten in der ersten Runde an einer Nr. 16 gescheitert. Damals hatten die UMBC Retrievers Virginia beim 74:54 sogar regelrecht demontiert.

Bereits im Halbfinale hatte Virginia das Glück auf seiner Seite. Erst durch einen Foulpfiff beim letzten Dreierversuch von Kyle Guy setzte sich das Nr.-1-Team gegen Auburn durch.