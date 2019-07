vergrößernverkleinern Franz Wagner wird wie sein älterer Bruder Moritz für die Michigan Wolverines spielen © Getty Images

Moritz Wagner schaffte es von der University of Michigan in die NBA. Sein Bruder Franz will nun den gleichen Weg gehen. Er heuert bei den Wolverines in der NCAA an.