Gegen Dresden und Köln waren die Potsdam Royals bereits dicht dran an einem Sieg gegen einen anderen Playoff-Anwärter.

Nun klappte es ausgerechnet beim Nachbarn in Berlin: Mit 31:20 setzte sich der Brandenburger GFL-Aufsteiger bei den bis dahin ungeschlagenen Berlin Rebels durch. Ein herber Rückschlag für die Rebels, die in dieser Saison eigentlich mindestens auf Platz zwei wollen, um im Viertelfinale Heimrecht zu haben.

Rebels mit vielen Fehlern

Die zahlenmäßige Entscheidung für Potsdam fiel kurz vor und kurz nach dem letzten Seitenwechsel. Da fing erst Max Zimmermann seinen zweiten Touchdown-Pass und dann Frederik Myrup-Nielsen seinen dritten. Für Potsdams Quarterback Austin Gahafer war es aber auch bereits davor oft viel zu einfach gewesen, die Bälle an den Mann zu bringen. Berlins Passverteidigung schnappte sich zwar einmal eine Interception, war ansonsten aber zu leicht auszuspielen.

So hatte sich die Niederlage für die Rebels eigentlich schon früher abgezeichnet, obwohl sie einige Male selbst in Führung lagen. Aber anders als Potsdams bisherige Gegner kam man mit eigenen Pässen gegen das beileibe auch nicht immer sattelfeste Potsdamer Backfield nicht so richtig zum Zuge.

Receiver Alexander Tounkara Kone fehlte, und dass Running Back Sean Richard in einer Doppelrolle diesen ersetzen sollte, ging schief. Wie so vieles an diesem Tag bei den Rebels, die einmal mehr mit etlichen individuellen Fehlern ein für sie typisches Lokalderby spielten und die erste Saisonniederlage kassierten.

Kiel erkämpft Remis

Potsdam mischt im Rennen um die Playoffs dieses Jahr mit, beim letztjährigen Nord-Zweiten Kiel Baltic Hurricanes bleibt dies fraglich. Aber immerhin: Im letzten Viertel ihres Spieles gegen die Cologne Crocodiles bäumte sich die Mannschaft endlich einmal auf und erkämpfte wenigstens noch ein 22:22-Unentschieden.

Zuvor hatte man im ersten Abschnitt schnell 0:15 hinten gelegen, und als Kölns Running Back Shayeen Edwards kurz nach der Pause zum 22:7 in die Kieler Endzone sprintete, schien die nächste Niederlage der Baltic Hurricanes bereits besiegelt. Doch ein 73-Yard-Touchdown-Lauf von Khris Francis zu Beginn des vierten Viertels war die Initialzündung für das Comeback.

Den Kölner Gegenzug beendete Junior Gnonkonde schnell mit einem Quarterback Sack. Und danach spielte der neue Kieler Quarterback Lenorris Footman, der den glücklosen Clyde Turner ersetzte, Jean-Claude Cerezo in der Endzone an. Lukas Rehder fing anschließend den Pass zur 2-Point Conversion zum 22:22-Ausgleich.

München bleibt sieglos

Beide Mannschaften hatten danach noch Chancen auf den Sieg, doch es blieb beim Remis. Eigentlich zu wenig für die Kieler, die in den kommenden Wochen nach Dresden, Berlin und Potsdam müssen. Der Punktgewinn wurde dennoch gefeiert, gab doch Footmans Vorstellung Hoffnung auf eine bevorstehende Wende zum Besseren.

Auch in der GFL Süd gab es zwischen Marburg Mercenaries und Munich Cowboys ein Spiel mit mehreren Führungswechseln. Erst am Ende hatten die Hessen dabei mit 33:30 die Nase vorn. So bestätigten sie zunächst ihre Aussichten auf Rang drei, während München weiter sieglos bleibt.

Ähnlich wie in Kiel aber herrschte bei den Münchnern nach der ersten Enttäuschung vorsichtiger Optimismus, dass man mit ähnlichen Leistungen in den kommenden Wochen den Tabellenkeller bald verlassen könnte.

SPORT1 baut GFL-Kooperation aus

Noch mehr American Football auf SPORT1: Deutschlands führende 360°-Sportplattform und die German Football League (GFL) bauen ihre im Frühjahr begonnene Kooperation aus.

Vor der exklusiven Free-TV-Liveübertragung des German Bowls XL am 13. Oktober, des Endspiels um die 40. Deutsche Meisterschaft im American Football, wird SPORT1 ab August jeden Mittwoch "Kick Off – Das GFL-Magazin" im Free-TV ausstrahlen.