Die German Football League (GFL) geht mit dem Start der Playoffs am kommenden Wochenende in ihre heiße Phase – und SPORT1 ist mittendrin.

Das GFL-Viertelfinale zwischen den Dresden Monarchs und den Marburg Mercenaries ist am Sonntag ab 13:55 Uhr im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de sowie auf YouTube zu sehen.

Die entscheidende Phase des K.o.-Spiels überträgt SPORT1 dann ab 15:45 Uhr auch live im Free-TV. Christian Piwarz, sächsischer Kultusminister und Präsident des American Football-Verbandes Sachsen, wird das Duell kommentieren.

Dresden mit Heimvorteil nach Sieg am letzten Spieltag

Die Dresden Monarchs sicherten sich am letzten Spieltag mit einem 20:14-Sieg über die Berlin Rebels noch Platz zwei in der GFL Nord und damit auch den Heimvorteil im Viertelfinale gegen die Marburg Mercenaries, die die reguläre Saison in der GFL Süd auf Platz drei abschlossen.

Den Mercenaries gelang zuletzt ein 34:30-Überraschungssieg gegen Vizemeister Frankfurt Universe, sodass sie nun mit viel Selbstvertrauen in das erste K.o.-Spiel gehen können.

In der letzten Saison hatte Marburg die Playoffs als Fünftplatzierter knapp verpasst, Dresden schied erst im Halbfinale gegen den späteren Meister Schwäbisch Hall Unicorns aus.

Ebenfalls im Viertelfinale stehen Titelverteidiger Schwäbisch Hall, Frankfurt Universe, die Stuttgart Scorpions, New Yorker Lions Braunschweig, Hildesheim Invaders und die Berlin Rebels.

Einen Rückblick auf die Viertelfinal-Duelle sowie eine Vorschau auf das Halbfinale gibt es dann am Mittwoch, 25. September, ab 22:15 Uhr in „Kickoff – Das GFL Football-Magazin“ auf SPORT1 zu sehen.

