Die Boston Red Sox sind neuer Meister der MLB.

Das Team von Manager-Rookie Alex Cora setzte sich im fünften Spiel der World Series bei den Los Angeles Dodgers mit 5:1 durch und entschied die "Best-of-Seven"-Serie mit 4:1 für sich. Angeführt vom bärenstarken Starting Pitcher David Price sicherten sich die Red Sox den neunten Titel ihrer Franchisegeschichte.

Price überzeugte schon im zweiten Spiel der Serie. Im entscheidenden fünften Match brillierte der 33-Jährige regelrecht und ließ in sieben Innings nur drei Hits zu. Damit legte er den Grundstein für den Mega-Erfolg.

ANZEIGE: Jetzt das Trikot von Ihrem MLB-Lieblingsteam kaufen - hier geht es zum Shop

"All diese erwachsenen Männer zu sehen, wie sie sich wie Kinder verhalten - genau darum geht es", sagte Price: "Deswegen bin ich nach Boston gekommen."

Steve Pearce wird MVP für Red Sox

Steve Pearce sorgte mit zwei Homeruns für die nötige Offensiv-Power. Der 35 Jahre alte First Baseman der Red Sox, die auch die beste Mannschaft der regulären Saison waren, wurde zum besten Spieler der Finalserie gekürt.

"Das ist das beste Gefühl meines Lebens", sagte Pearce.

J.D. Martinez (Boston) und David Freese (LA) gelangen ebenfalls Homeruns.

Franchise-Rekord in der Saison

Die Red Sox, die zuletzt 2013 triumphierten, dominierten das Spiel von Beginn an und ließen keinen Zweifel daran aufkommen, an diesem Abend als Sieger vom Platz zu gehen. Sie lösen die Houston Astros als Titelträger ab. Die Dodgers warten bereits seit 30 Jahren auf eine weitere Meisterschaft. Im Vorjahr hatten die Kalifornier in der World Series gegen die Houston Astros knapp mit 3:4 verloren.

Anzeige: Die MLB auf DAZN - Jetzt Gratismonat sichern

Boston veredelte mit dem Titel ein großartiges Jahr. In der regulären Saison hatten die Red Sox mit 108 Siegen einen Franchise-Rekord aufgestellt.