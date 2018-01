Kein guter Tag für Dirk Nowitzki: Der Star der Dallas Mavericks stand gegen die Houston Rockets nur 15 Minuten auf dem Court und blieb blass.

Am Ende unterlagen die Mavs Houston zum sechsten Mal hintereinander mit 97:104. (Spielplan der NBA)

Nowitzki spielte so wenig wie noch nie in dieser Saison und kam insgesamt nur auf sieben Punkte. Maximilian Kleber stand in der Startformation, erzielte in neun Minuten jedoch nur zwei Punkte.

Die Rockets um Superstar James Harden glänzten vor allem von der Dreipunktelinie und versenkten insgesamt 21 Dreier. Harden gelang mit 25 Punkten und 13 Assists sogar ein Double-Double.

Alle Highlights aus der NBA gibt es ab sofort wöchentlich in "Fastbreak - Dein NBA Week Pass". Das einzige NBA-Magazin im deutschen Fernsehen

Mehr Infos in Kürze