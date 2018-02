Große Ehre für Dennis Smith Jr.

Der Rookie der Dallas Mavericks und Teamkollege von Superstar Dirk Nowitzki tritt im Rahmen des All-Star-Weekends beim alljährlichen Dunk-Contest an.

Der 20-Jährige bekommt es am 17. Februar unter anderem mit zwei Rückkehrern zu tun. Der eine ist Victor Oladipo. Der Guard der Indiana Pacers tritt bereits zum zweiten Mal beim Dunk-Contest an. 2015 wurde er hinter Zach LaVine Zweiter. Im vergangenen Jahr gewann Oladipo das Fan-Voting "Dunk of the Year".

Der zweite erfahrene Akteur ist Aaron Gordon. Der Forward der Orlando Magic ist bereits zum dritten Mal am Start.

Der vierte Teilnehmer ist Larry Nance Jr. Der Forward der Los Angeles Lakers hat eine ganz besondere Verbindung zum Dunk-Contest. Sein Vater gewann den Wettbewerb bereits im Jahr 1984. Nance könnte der erste Lakers-Sieger seit dem Triumph von Kobe Bryant 1997 werden. In der Arena in LA hat er auf jeden Fall Heimvorteil.