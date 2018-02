Was ist nur mit den letztjährigen NBA-Finalisten Cleveland Cavaliers los?

Nach einer teils peinlichen Vorstellung unterlag das Team um Superstar LeBron James den Orlando Magic klar mit 98:116 (67:51).

Dabei führten die Cavs zwischenzeitlich bereits mit stolzen 21 Punkten - doch in der zweiten Hälfte brach das Team um den viermaligen MVP James komplett ein.

Im vierten Viertel blieben die Cavaliers sogar sechseinhalb Minuten ohne Korberfolg und erzielten insgesamt lediglich neun Punkte.

James gelingt in Hälfte 2 wenig

Die Zahlen von James lesen sich mit 25 Punkten, zehn Rebounds und fünf Assists trotz sechs Ballverlusten zunächst einmal gut.

Null Rebounds und null Assists in der zweiten Hälfte zeigen jedoch, dass auch der 33-Jährige sich nicht mit aller Macht gegen die Niederlage stemmte - auch wenn er das natürlich anders sah.

"Ich haben meinen Teamkollege einige Gelegenheiten für Korberfolge ermöglicht - aber die Würfe fielen nicht. Du kannst keine Assists kriegen, wenn ihre Würfe nicht fallen. Aber ich werde meine Teamkollegen weiter suchen", sagte James auf seine magere Bilanz in Hälfte 2 angesprochen.

James schwört Cavaliers Treue

Gleichzeitig kündigte James an, die Saison auf alle Fälle bei den Cavaliers beenden zu wollen: "Ich schulde es meinen Teamkollegen die Saison hier zu beenden - unabhängig davon, wie es enden mag. Ich werde meine No-Trade-Klausel niemals waiven."

Was James Hoffnung machen könnte: Es ist erst das zweite Mal in seiner Karriere, dass sein Team mehr als einmal in einer Saison eine 20-Punkte-Führung aus der Hand gab. Zuletzt passierte das 2010/2011 mit den Miami Heat. Am Ende erreichte Miami dennoch das Finale, unterlag dort aber den Dallas Mavericks um Dirk Nowitzki.

Bereits im Spiel zuvor hatten die zurzeit oftmals desolat auftretenden Cavs mit 32 Punkten Unterschied verloren - damals ging es mit den Houston Rockets jedoch zumindest gegen einen guten Gegner.

Simmons auf Augenhöhe mit Cavs

Orlando, das zu Beginn der zweiten Hälfte zehn Würfe in Folge traf, gewann dagegen zum ersten Mal seit Anfang November wieder einmal zwei Spiele in Folge.

Bei den Magic ragte Jonathon Simmons heraus, der neben 34 Punkten auch sieben Rebounds zum Erfolg beisteuerte. Simmons erzielte dabei mit 29 Punkten in der zweiten Hälfte fast genauso viele Punkte wie das komplette Team der Cavaliers (31 Punkte).

Trotz der Niederlage liegen die Cleveland Cavaliers noch knapp vor den Washington Wizards auf Rang drei in der Eastern Conference. Orlando konnte durch den Erfolg den vorletzten Platz im Osten vor den Atlanta Hawks behaupten.