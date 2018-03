Nach einem Spiel Pause ist Superstar Kyrie Irving in den Kader der Boston Celtics zurück gekehrt und hat seinem Team prompt zum Sieg verholfen.

Gegen die Minnesota Timberwolves gewann die Mannschaft von Trainer Brad Stevens mit 117:109 und sicherte sich als zweite Mannschaft nach den Toronto Raptors den Einzug in die Playoffs. Irving gelangen 23 Punkte, sieben Rebounds und acht Assists. Der Point Guard war damit der beste Werfer seiner Franchise.

Mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit waren die Celtics in das Spiel gestartet. Im ersten Viertel konnten Irving und Co. 35 Punkte auf das Scoreboard bringen, sieben mehr als Minnesota. Nach einem ebenfalls guten zweiten Abschnitt ging es mit einer 14-Punkte-Führung in die Pause.

In den beiden letzten Viertel erzielten zwar die Timberwolves mehr Punkte, der Vorsprung der Celtics aus der Halbzeitpause war aber zu groß, als dass Minnesota noch einmal am Sieg hätte schnuppern können.

Neben Kyrie Irving überzeugte bei den Celtics vor allem Al Horford. Der Power Forward erzielte 20 Punkte, acht Rebounds und sechs Assists und trug entscheidend zum Erfolg bei.

Bjelica mit Karriere-Bestwert

Der Deutsche im Kader der Celtics, Daniel Theiß, stand zehn Minuten auf dem Parkett und kam dabei auf einen Punkt, zwei Rebounds und zwei Assists.

Bei den Timberwolves überragte Nemanja Bjelica. Der in Jugoslawien geborene Power Forward legte mit 30 Zählern (Karriere-Bestwert), zwölf Rebounds und zwei Assists ein Double auf. Elf seiner 16 Würfe versenkte er im Korb. Taj Gibson steuerte weitere 18 Punkte bei.

Ohne den verletzten Jimmy Butler tun sich die Timberwolves nach wie vor schwer. Die Niederlage gegen die Celtics ist die dritte Pleite in Folge. Mit einer Bilanz von 38:29 steht Minnesota aktuell auf Rang sechs im Westen. Die Celtics stehen in der Eastern Conference hinter den Raptors auf Rang zwei. (Tabelle der NBA)

Im nächsten Spiel geht es für Boston gegen die Indiana Pacers, die Timberwolves müssen gegen die Golden State Warriors antreten. (Spielplan der NBA)