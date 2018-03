Die Dallas Mavericks haben erstmals seit über einem Monat ein Auswärtsspiel gewonnen.

Ein Fakt, der sogar Dirk Nowitzki überraschte. "Ich wusste nichtmal, dass es so lange her ist", sagte der deutsche Superstar (Tabelle der NBA).

Dallas gewann bei den New York Knicks mit 110:97 (57:60) und feierte den dritten Sieg in den letzten vier Spielen. Auf dem fremden Parkett waren die Texaner zuletzt am 3. Februar als Sieger vom Parkett gegangen.

Im Tanking-Rennen um die besten Plätze für die Draft-Lotterie ist jeder Erfolg allerdings keine gute Nachricht. Die Mavericks haben nun 22 Siege und 46 Niederlagen auf dem Konto und sind damit klar besser als beispielsweise die Memphis Grizzlies (18:49) und Phoenix Suns (19:50).

"Wir spielen weiter hart. Es gibt einige Teams, die auf Niederlagen gehen. Wir sind ein Team, das weiter gewinnen will. Wir werden sehen, wo wir im Draft landen werden", so Nowitzki, der damit erneut Besitzer Mark Cuban widersprach, der zuletzt geäußert hatte, man verliere absichtlich.

Eine dieser Mannschaften, die das Verlieren zu genießen scheinen, sind derzeit die Knicks, die bereits ihre achte Pleite in Folge einsammelten. Allerdings hat New York noch zwei Siege mehr auf dem Konto als Dallas.

Nowitzki erzielte 13 Punkten, bester Werfer der Mavs war Forward Harrison Barnes mit 30 Punkten.