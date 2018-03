Overtime-Krimi bei den Houston Rockets gegen die Detroit Pistons: Lange sieht es für die Rockets um Superstar James Harden nach einer überraschenden Niederlage aus.

Doch Harden dreht rechtzeitig auf und führt Houston zu einem knappen 100:96-Sieg.

Der Tabellenführer der Western Conference fand gegen die Pistons lange nicht ins Spiel. Auch Harden konnte seine Leistung zunächst nicht abrufen. Ohne den verletzten Chris Paul lief nicht viel.

Nachdem Detroit rund viereinhalb Minuten vor Schluss noch einen Neun-Punkte-Rückstand aufholen konnte, hatten beide Teams in den Schlusssekunden noch die Möglichkeit zum Sieg.

Doch keiner traf und es ging in die Overtime. Und plötzlich erwachte Harden. Zehn seiner insgesamt 21 Punkte machte er in der Overtime. Nach dem Spiel sagte er: "Offensiv sind wir nicht ins Laufen gekommen, aber manchmal ist das so." (Spielplan und Ergebnisse der NBA)

Bester Scorer war trotzdem ein anderer: Eric Gordon erzielte 22 Punkte und fünf Assists.

Sechsthöchster Sieg der NBA-Geschichte

Eine Mega-Blamage gab es dagegen für die Memphis Grizzlies. Die Charlotte Hornets fertigten die Grizzlies beim 140:79-Erfolg mit dem höchsten Sieg seit 20 Jahren ab.

Mit 61 Punkten Unterschied schafften sie den sechsthöchsten Sieg, den es jemals in der NBA-Geschichte gab. Allein Kemba Walker machte 46 Punkte und war damit der beste Werfer des Spiels.

"Heute habe ich den Ball echt gut geworfen", sagte er nach dem Spiel. Zehn Dreier gelangen dem 27-Jährigen. Nur in zwei Spielen seiner Karriere machte er bislang mehr Punkte.

Den höchsten Sieg in der NBA schafften 1991 die Cleveland Cavaliers mit einem 68-Punkte-Unterschied gegen Miami Heat.

Nach der Niederlage liegen die Grizzlies, die die Playoffs bereits verpasst haben, weiterhin auf dem letzten Tabellenplatz der Western Conference. "Es war peinlich. Das Ganze hier. Wir müssen das jetzt abschütteln und nächstes Spiel zurück kommen und bereit sein zu spielen", sagte Memphis-Guard Tykreke Evans. Die Hornets rangieren in der Eastern Conference auf dem zehnten Platz. (NBA-Tabelle)