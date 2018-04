Wer sich den Spielberichtsbogen beim Duell zwischen den Orlando Magic und den Dallas Mavericks anschaut, wird nicht sicher sein, ob das ein NBA- oder G-League-Spiel war.

Beide Teams kämpfen aktuell noch darum, in der Tabelle möglichst weit unten zu landen, da die schlechtesten Teams beim NBA-Draft zuerst bei den besten Talenten zugreifen können. (SERVICE: Der NBA-Spielplan)

Daher haben die Mavs das Spiel zwar mit 100:105 verloren, aber fühlen sich wahrscheinlich dennoch wie die heimlichen Sieger des Duells. Denn durch die Niederlage weisen sie nun eine schlechtere Bilanz als Orlando auf.

Mavs ohne Nowitzki und Smith Jr.

Dallas-Coach Rick Carlisle verzichtete gleich auf sieben Spieler, unter ihnen waren Superstar Dirk Nowitzki, Mavs-Topscorer Harrison Barnes und Super-Rookie Dennis Smith. Jr.

Bei Nowitzki ist es offiziell eine Knöchelverletzung und es ist sehr fraglich, ob er in dieser Saison noch einmal im Einsatz kommt. "Es gibt mehr Informationen morgen. Mehr darf ich im Moment nicht sagen", sagte Carlisle.

Immerhin durfte Nowitzkis Landsmann Maxi Kleber ran. Er kam auf zwölf Punkte sowie vier Rebounds und hatte mit +9 die beste Plus-Minus-Blianz aller Mavs-Spieler. Womöglich kam er deshalb lediglich zwölf Minuten zum Einsatz.

Nur Barea spielt eine Halbzeit

Der einzige Dallas-Starter, der bereits am Dienstag gespielt hatte, war J.J. Barea - zumindest bis zur Pause, dann hatte auch er genug getan. In ihrem 79. Spiel der Saison hatten die Mavs fünf Spieler in der Starting Five, die bisher in insgesamt 22 Spielen gestartet waren.

Magic-Coach Frank Vogel ließ sich nicht lumpen und schonte zum Beispiel den größten Star im Team, Nikola Vucevic. Doch da bei Orlando einige Spieler bereits länger verletzungsbedingt fehlten, konnten sie dieses Spiel nicht so sehr auf die Spitze treiben wie Dallas.

Die Mavericks haben durch die Niederlage den 13. Platz in der Western Conference gefestigt, während die Orlando Magic im Osten sogar auf dem vorletzten Rang liegen - allerdings nun mit einer besseren Bilanz als Dallas.