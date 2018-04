Die New York Knicks haben sich nach einer weiteren enttäuschenden Saison in der NBA von Trainer Jeff Hornacek getrennt. Das berichten verschiedene US-Medien übereinstimmend.

Hornacek (54) hatte noch einen Vertrag bis 2019. Auch Hornaceks Assistent Rambis muss sich einen neuen Job suchen.

Der zweimalige Meister New York hat auch in dieser Saison mit 29 Siegen und 53 Niederlagen klar die Playoffs verpasst. Zuletzt war das Team aus dem Big Apple 2012/13 in der Meisterrunde dabei. Hornacek hatte den Posten im Sommer 2016 übernommen. Die Gesamtbilanz unter dem früheren NBA-Profi lautet 60:104. In dieser Zeit war es laut ESPN die sechstschlechteste Bilanz der Liga.