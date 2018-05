Es wird richtig eng für den Titelverteidiger.

Im Finale der Western Conference haben die Houston Rockets auch das fünfte Spiel gewonnen und sich damit die 3:2-Führung in der Serie gesichert. Mit 98:94 ging das Team von Trainer Mike D'Antoni in eigener Halle als Sieger vom Parkett. (SERVICE: So steht es in den NBA-Playoffs)

Für die Warriors war es bereits die zweite Pleite in Folge. Steph Curry und Co. müssen nun die beiden ausstehenden Partien gewinnen, ansonsten ist der Traum von der Titelverteidigung geplatzt.

Gleich zu Beginn des Spiels agierten die Warriors fahrig. Fast acht Minuten lang blieb Superstar Curry ohne Wurfversuch. Nur aufgrund ihrer schlechten Dreier-Quote konnten sich die Rockets nicht frühzeitig entscheidend absetzen.

Nach dem ersten Viertel betrug die Führung der Rockets lediglich sechs Punkte. Mit Beginn des zweiten Viertels setzte sich die schwache Trefferquote fort. Beide Teams trafen weniger als 40 Prozent ihrer Versuche. Bei den Rockets enttäuschten in dieser Phase des Spiels vor allem die Superstars James Harden und Chris Paul. Doch dank der ansprechenden Leistungen von Eric Gordon und und PJ Tucker blieb Houston im Spiel.

Bei Golden State nahm das Spiel dagegen an Fahrt auf. Vor allem der bärenstarke Kevin Durant steuerte einen Punkt nach dem anderen bei. Zur Pause hatte der Titelverteidiger zum 45:45 ausgeglichen. (Die NBA-Playoffs LIVE im TV auf SPORT1 US )

Nach der Halbzeit wachte auch Chris Paul aufseiten der Rockets endlich auf. Die Partie ging hin und her. Nach dem dritten Abschnitt lagen die Warriors sogar mit einem Punkt in Führung. Im letzten Viertel zeigte dann Chris Paul sein ganzes Können und verwandelte diverse schwierige Würfe. Dennoch konnte sich Houston nicht absetzen.

Paul muss verletzt runter

Weniger als zwei Minuten vor dem Ende kam das Team von Trainer Steve Kerr sogar noch einmal auf einen Punkt heran. Der dann so dringend benötigte Dreier für die Warriors fiel nicht. In den Schlussekunden stolperte Draymond Green nach einem Pass von Steph Curry, die wenig später folgenden Freiwürfe für die Rockets verwandelte Eric Gordon sicher und markierte den Endstand.

Einen großen Wermutstropfen musste Houston in der letzten Minute hinnehmen. Chris Paul musste verletzt das Parkett verlassen. Nach dem Spiel äußerte sich Trainer D'Antoni und zeigte sich besorgt. Der Point Guard habe sich eine Verletzung am Oberschenkel zugezogen, eine genaue Diagnose steht noch aus.

Bester Werfer im Team der Rockets war Eric Gordon mit 24 Zählern. Chris Paul (20 Punkte) und James Harden (19) überzeugten nicht in vollem Maße. Bei den Warriors war Kevin Durant mit 29 Zählern Topscorer, Klay Thompson (23 Punkte) und Steph Curry (22 Punkte) knackten ebenfalls die 20-Punkte-Marke.

Die nächste Partie steigt in der Nacht auf Sonntag in der Arena von Golden State.