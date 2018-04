Die Regular Season in der NBA ist vorbei, ab jetzt heißt es in der besten Basketball-Liga der Welt Do or Die! Erst in den letzten Spielen der Hauptrunde wurden die endgültigen Teilnehmer der NBA-Playoffs 2018 ermittelt. (Die Tabellen der NBA)

In der Western Conference kämpfen die Houston Rockets, Golden State Warriors, Portland Trail Blazers, Oklahoma City Thunder, Utah Jazz, New Orleans Pelicans, San Antonio Spurs und Minnesota Timberwolves um den Titel im Westen.

In der Eastern Conference messen sich die Toronto Raptors, Boston Celtics, Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers, Indiana Pacers, Miami Heat, Milwaukee Bucks und Washington Wizards in der Postseason.

NBA-Debüt mit 32: Ingrams Spiel des Lebens

Der Weg in die NBA Finals

Los geht es am Samstag, 14. April, mit dem Beginn der ersten Runde (First Round). Wie alle Playoff-Serien wird auch diese im Modus Best-of-Seven ausgetragen. Eine Mannschaft benötigt also vier Siege, um die nächste Runde zu erreichen. (Ergebnisse und Spielplan der NBA-Playoffs)

(DAZN zeigt die NBA-Playoffs live. Jetzt kostenlosen Testmonat sichern!)

Die Terminierung der weiteren Runden (Conference Semifinals und Conference Finals) ist abhängig vom Ausgang der jeweils vorausgegangenen Runden. Die NBA Finals beginnen schließlich am 31. Mai.

Titelverteidiger sind die Golden State Warriors. Topfavorit sind allerdings die Houston Rockets um Superstar und MVP-Kandidat James Harden, die die reguläre Saison mit der besten Bilanz abgeschlossen haben. Aber auch die Toronto Raptors und Cleveland Cavaliers gelten als heiße Anwärter auf die Larry O'Brien Trophy.

Die Playoff-Duelle in der Übersicht:

Osten:

Toronto Raptors (1) - Washington Wizards (8)

Boston Celtics (2) - Milwaukee Bucks (7)

Philadelphia 76ers (3) - Miami Heat (6)

Cleveland Cavaliers (4) - Indiana Pacers (5)

Westen:

Houston Rockets (1) - Minnesota Timberwolves (8)

Golden State Warriors (2) - San Antonio Spurs (7)

Portland Trail Blazers (3) - New Orleans Pelicans (6)

Oklahoma City Thunder (4) - Utah Jazz (5)

So können Sie die NBA LIVE verfolgen:

Im TV: SPORT1 US

Im Livestream: tv.SPORT1.de und DAZN

Livescores: SPORT1 APP und SPORT1.de