Titelverteidiger Golden State Warriors steht zum vierten Mal in Serie in den NBA-Finals. (So steht es in den NBA-Playoffs)

In siebten Spiel bei den Houston Rockets legten James Harden und Co. einen furiosen Start hin, ehe sie im dritten Viertel einbrachen.

Das Star-Trio aus Stephen Curry, Kevin Durant und Klay Thompson führte die Warriors mit 101:92 zum Sieg und trifft im Endspiel auf LeBron James und seine Cleveland Cavaliers.

Golden State konnte sich auch ohne Andre Iguodala auf seine Big Three um Curry (27 Punkte, neun Rebounds, zehn Assists), Durant (34) und Thompson (19) verlassen.

Rockets ohne Paul chancenlos

Auf Seiten der Rockets stemmten sich zwar Harden (32 Zähler, sechs Rebounds, sechs Assists) und Eric Gordon (23/3/6) vehement gegen das drohende Aus, erhielten aber zu wenig Unterstützung von der Bank, die nur drei Zähler beisteuerte.

All Star Chris Paul wurde schmerzlichst vermisst.

Zur Halbzeit lagen die Rockets noch mit 54:43 in Führung und machten den Warriors vor allem mit ihrer starken Verteidigung das Leben schwer. Im dritten Viertel drehte dann aber mal wieder Superstar Curry auf und bei Houston wollte der Dreier nicht mehr fallen.

Warriors' Dreierregen zu viel für Harden und Co.

In der Best-of-seven-Serie im Western Conference Final verbuchten die Dubs in diesen zwölf Minuten einen starken Wert von +50 und bauten diese Statistik noch aus. Mit 33:15 ging der Abschnitt an den Titelverteidiger.

Während Houston aus der Distanz alle 14 Würfe daneben warf, verbuchte Curry alleine 14 Punkte - elf davon in Folge. Golden States Star-Trio versenkte 15 von 33 Dreiern. Harden und Co. dagegen stellten einen neuen Negativ-Rekord in den Playoffs auf.

Die Rockets verfehlten 27 Dreier in Folge, ehe P.J. Tucker die Gastgeber knapp sieben Minuten vor dem Ende erlöste. Doch das kam zu spät, da die Warriors im Schlussviertel ihren Kontrahenten nie näher als auf sieben Punkt herankommen ließen.

LeBrons Cavs wollen Revanche gegen Golden State

In den NBA-Finals kommt es nun zum vierten Aufeinandertreffen in Folge zwischen Golden State und LeBron James' Cavs.

2017 siegten die Dubs in fünf Spielen, 2016 Cleveland in sieben und 2015 Golden State in sechs. In die Best-of-seven-Serie 2018 gehen Curry und Co. aber als haushoher Favorit.