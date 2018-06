Die Golden State Warriors haben ihren Titel in der NBA verteidigt. Die "Dubs" setzten sich in Spiel 4 der Finals souverän mit 108:85 (61:52) bei den Cleveland Cavaliers durch und machten den 4:0-Sweep in der Best-of-Seven-Serie perfekt.

Für die Warriors war es bereits der zweite Titel in Folge und der dritte in den vergangenen vier Jahren. (Ergebnisse der NBA-Playoffs)

Während die Cavs die Partie bis zur Pause offen gestalten konnten, brach das Team um LeBron James im dritten Viertel komplett ein. Nur 13 Punkte erzielte der Champion von 2016 und musste mit ansehen, wie die Warriors angeführt vom überragenden Steph Curry davonzogen.

Curry und Durant drehen auf

Der 30-Jährige sammelte zur Pause bereits 20 Punkte und wurde am Ende mit 37 Zählern Topscorer. Unterstützung unterhielt er vor allem von Kevin Durant, der mit 20 Punkten, zwölf Rebounds und zehn Assists ein Triple-Double auflegte.

Der Forward sicherte sich damit wie bereits im Vorjahr den Titel als Finals-MVP.

James (23) war bei den Cavs einmal mehr Alleinunterhalter. Den Unmut über die Leistung seiner Teamkollegen brachte er bereits gestenreich in der Halbzeitpause zum Ausdruck.