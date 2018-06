Bühne frei für Kevin Durant!

Der Finals-MVP des vergangenen Jahres hat die Golden State Warriors mit einer Meisterleistung in Spiel 3 der NBA-Finals bei den Cleveland Cavaliers der Titelverteidigung ganz nah gebracht.

Nach zwei Heimsiegen der Warriors legte Durant beim 110:102-Sieg in Cleveland insgesamt 43 Punkte, 13 Rebounds und 7 Assists auf, traf starke 15 von 23 Würfen aus dem Feld, darunter 6 von 9 Dreierversuchen. 50 Sekunden vor Schluss krönte er seine bärenstarke Leistung: Mit drei Punkten Vorsprung im Rücken versenkte Durant einen langen Dreier zum 106:100 - fast genau von derselben Stelle, von der er bereits in Spiel 3 der letztjährigen Finals für die Vorentscheidung gegen die Cavaliers gesorgt hatte.

Wie damals geht Golden State auch jetzt mit einer 3:0-Führung in Spiel 4 in der Nacht auf Samstag (ab 3 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 US und im LIVESTREAM).

LeBron James erneut mit Triple-Double

Auf der Gegenseite gelang LeBron James mit 33 Punkten, 10 Rebounds und 11 Assists zwar einmal mehr ein Triple-Double, James präsentierte sich allerdings insgesamt nicht so dominant wie in vielen anderen Spielen der diesjährigen Playoffs.

Auch Kevin Loves drittes Double-Double in Folge (20 Punkte, 13 Rebounds) und der überraschende Durchbruch von Rodney Hood, der nach insgesamt nur vier Minuten Einsatzzeit in den ersten beiden Spielen diesmal in 26 Minuten 15 Punkte (7 von 11 aus dem Feld) beisteuerte, waren für die Cavaliers zu wenig.

Selbst eine zwischenzeitliche 13-Punkte-Führung Mitte des zweiten Viertels und ein lange Zeit rabenschwarzer Abend von Stephen Curry reichten den Gastgebern nicht zum ersten Sieg der Serie: Drei Tage nachdem Curry mit neun erfolgreichen Dreiern in Spiel zwei einen Finals-Rekord aufgestellt hatte, verfehlte der zweimalige MVP diesmal seine ersten neun (!) Versuche aus der Distanz und stand bis drei Minuten vor dem Ende bei einer Quote von 1 von 14 aus dem Feld.

Curry erst schwach - dann zur Stelle

Als es darauf ankam, war Curry dann aber da: Zunächst brachte er die Warriors mit einem Layup zum 98:97 in Führung, anschließend sorgte er mit seinem ersten erfolgreichen Dreier 2:38 Minuten vor Ende des Spiels für einen Vier-Punkte-Vorsprung und machte in den Schlusssekunden mit zwei erfolgreichen Freiwürfen den Sack zu. Letztlich kam Curry auf 11 Punkte, 6 Assists und 5 Rebounds.

Spiel 4 der NBA-Finals steigt in der Nacht auf Samstag erneut in Cleveland. Mit einem weiteren Sieg könnte Golden State dann bereits den dritten Titel in vier Jahren perfekt machen.

In der Geschichte der NBA hat noch kein Team einen 0:3-Rückstand in einer Playoff-Serie drehen können.