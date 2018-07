Dirk Nowitzki hat wie erwartet bei den Dallas Mavericks einen neuen Vertrag unterschrieben. Das gab das Team am Montag bekannt.

Der deutsche Superstar wird damit auch in der kommenden Saison für den Meister von 2011 in der NBA auflaufen. Mit seiner 21. Spielzeit in Folge bei einer Franchise steigt Nowitzki damit zum alleinigen Rekordhalter der Liga-Historie auf.

Bislang hatte der 40-Jährige den Bestwert gemeinsam mit Kobe Bryant inne, der 20 Saisons in Serie für die Los Angeles Lakers absolvierte.