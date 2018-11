Der angeschlagene Dirk Nowitzki (40) fehlt den Dallas Mavericks wie erwartet zum Saisonauftakt in der NBA. Das gab Trainer Rick Carlisle nach einer Trainingseinheit am Freitagmorgen (Ortszeit) bekannt. Bis zum Einstieg des Würzburgers ins Spielgeschehen werde es "mindestens mehrere Wochen" dauern, sagte der 58-Jährige.

Nowitzki plagen Achillessehnenprobleme

Nowitzki war bereits am 5. April am Knöchel operiert worden und hatte zuletzt einen Rückschlag erlitten. Den 13-maligen Allstar plagen Achillessehnenprobleme am linken Fuß. Seit dem Start des Trainingscamps am 22. September hat Nowitzki nicht am Mannschaftstraining teilgenommen. Bei allen Testspielen war er nur Zuschauer.

"Er macht seine Reha. Ein Update wird es in etwa zehn Tagen geben", sagte Carlisle. Nowitzki könne auf einem Laufband unter Wasser problemlos laufen, auf dem Hallenboden sei es aber eben eine andere Belastung. Ein Datum für die Rückkehr gebe es nicht, ein weiterer Eingriff sei kein Thema. "Die OP war erfolgreich", sagte Carlisle.

Mavericks starten bei den Suns

Nowitzki, mit Dallas 2011 NBA-Champion, steht vor seiner 21. NBA-Saison. Die Mavericks starten am Mittwoch bei den Phoenix Suns.