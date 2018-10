Die NBA-Saison 2018/2019 ist in vollem Gange: Die stärkste Basketball-Liga der Welt startet in die zweite Woche und einige Top-Teams stehen bereits etwas unter Druck.

So legte Dennis Schröder mit seinem neuen Team Oklahoma City Thunder einen richtigen Fehlstart hin. Drei Pleiten in den ersten drei Spielen stehen zu Buche. Obwohl Superstar Russell Westbrook nach langer Verletzungspause sein Comeback feierte, setzte es auch gegen die Sacramento Kings eine Niederlage.

Titelverteidiger Golden State Warriors gilt auch in diesem Jahr als klarer Top-Favorit. Die Dallas Mavericks sind mit zwei Siegen und zwei Niederlagen in die Saison gestartet.

In der Nacht auf Freitag müssen Schröders Thunder gegen die Boston Celtics ran. Die Oklahoma City Thunder peilen den ersten Saisonsieg in der NBA an. Die Los Angeles Lakers um Superstar LeBron James stehen vor einer schwierigen Aufgabe: Sie treffen auf die bisher ungeschlagenen Denver Nuggets.

SPORT1 überträgt regelmäßig Top-Spiele und Partien mit deutscher Beteiligung LIVE im TV auf SPORT1 US und im LIVESTREAM. Dazu überträgt DAZN viele Partien LIVE. Alle Partien können mit dem League Pass der NBA verfolgt werden.

Mit Dirk Nowitzki und Maximilian Kleber (beide Dallas Mavericks), Dennis Schröder (Oklahoma City Thunder), Daniel Theis (Boston Celtics), Moritz Wagner und Isaac Bonga (beide Los Angeles Lakers) sowie Isaiah Hartenstein (Houston Rockets) stehen auch sieben deutsche Profis in der NBA unter Vertrag.

Die Topspiele und Partien der Deutschen der zweiten Woche in der NBA - ausgewählte Duelle LIVE im TV auf SPORT1 US:

Freitag, 26. Oktober:

Oklahoma City Thunder - Boston Celtics (2 Uhr) - LIVE auf DAZN

Los Angeles Lakers - Denver Nuggets (4.30 Uhr)

Samstag, 27. Oktober:

New York Knicks - Golden State Warriors (1.30 Uhr) - LIVE im TV auf SPORT1 US

Toronto Raptors - Dallas Mavericks (1.30 Uhr)

Houston Rockets - Los Angeles Clippers (2 Uhr)

Sonntag, 28. Oktober:

Detroit Pistons - Boston Celtics (1 Uhr)

San Antonio Spurs - Los Angeles Lakers (2.30 Uhr) - LIVE auf DAZN

Brooklyn Nets - Golden State Warriors (22 Uhr) - LIVE auf DAZN

Montag, 28. Oktober:

Dallas Mavericks - Utah Jazz (0 Uhr)

Oklahoma City Thunder - Phoenix Suns (0 Uhr)