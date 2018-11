Die Los Angeles Lakers kommen nach schwachem Saisonstart immer besser in Form. Das Team von Superstar LeBron James feierte gegen die Utah Jazz den dritten Sieg in Serie.

LeBron hatte mit 22 Punkten und zehn Rebounds maßgeblichen Anteil am 90:83-Sieg der Lakers, bester Werfer war jedoch Teamkollege Brandon Ingram mit 24 Punkten. (Tabelle der NBA)

LeBron & Co. mit besserem Start

Den besseren Start erwischten die Lakers. Nach wenigen Minuten lagen LeBron & Co. mit 7:0 vorne. Diese Führung hatte fast die komplette erste Halbzeit bestand, erst kurz vor Ende des zweiten Viertels glichen die Jazz aus.

Das dritte Viertel war dann deutlich enger, kein Team konnte sich entscheidend absetzen, die Führung wechselte mehrfach zwischen beiden Teams hin und her. 0,5 Sekunden vor Ablauf des dritten Viertels holte sich LeBron mit zwei versenkten Freiwürfen die Führung zurück. Diese gaben die Lakers dann im Schlussviertel nicht mehr her.

Für die Lakers war es der siebte Erfolg in den vergangenen acht Spielen. Damit steht das Team aus Los Angeles auf Rang sieben in der Western Conference. Die Jazz sind Vorletzter der Conference. Die Niederlage gegen die Lakers war die fünfte in den vergangenen sechs Partien.