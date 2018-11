Maxi Kleber von den Dallas Mavericks hat Dirk Nowitzki für seinen positiven Einfluss auf junge Spieler gelobt.

"Er hat so viel Erfahrung und ist immer für die jüngeren Spieler da. Es gibt kaum einen besseren Lehrer", sagte der deutsche Nationalspieler in einer internationalen Telefonkonferenz über seinen NBA-Teamkollegen.

Auch Kleber konnte sich von Beginn an auf Nowitzkis Hilfe verlassen. "Wir waren anfangs beide verletzt und haben in der Reha viel zusammen gearbeitet. Er hat mich zu sich nach Hause eingeladen, als ich noch niemanden in Dallas kannte", sagte der 26-Jährige: "Für seine vielen Tipps bin ich sehr dankbar." Kleber war im Juli 2017 von Bayern München nach Dallas gewechselt.

Doncic hat "kein Limit"

Dem slowenischen Supertalent Luka Doncic prophezeite Kleber indes eine steile Karriere in der nordamerikanischen Profiliga NBA: "Er ist ein Allrounder, er hat kein Limit", sagte Kleber über den Rookie der Dallas Mavericks, der in den ersten neun Saisonspielen mit einem Punkteschnitt von 20,4 Zählern pro Partie glänzte.

Doncic, dessen Rookie-Statistiken denen von NBA-Legende Michael Jordan ähneln, wollte von einem Vergleich mit dem früheren Superstar jedoch nichts wissen: "Jordan ist der Beste, der dieses Spiel je gespielt hat. Vergleicht mich bitte nicht mit ihm", sagte der 19-Jährige.

