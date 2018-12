38 Punkte, sieben Rebounds und sechs Assists – Stephen Curry war der entscheidende Mann beim 116:108-Sieg seiner Golden State Warriors gegen die Minnesota Timberwolves.

Die Warriors feierten den vierten Sieg in Serie und untermauerten so ihre Favoritenstellung im Westen. Zudem kehrte Draymond Green, der zuletzt elf Spiele aufgrund einer Zehverletzung fehlte, ins Lineup der Warriors zurück.

Die Golden State Warriors legten einen Blitzstart hin und gingen gleich mit 12:0 in Führung. Danach lag der Champion nie mehr zurück. Neben Curry glänzten abermals Klay Thompson (26 Punkte) und Kevin Durant (22). Es war bereits das vierte Spiel in dieser Saison, in dem alle drei Superstars mehr als 20 Punkte erzielten.

ANZEIGE: DAZN gratis testen und die NBA live & auf Abruf erleben

Curry, der noch am Vortag mit einer Verschwörungstheorie bezüglich der Mondlandung vor 49 Jahren für Aufsehen gesorgt hatte, bewies mit sieben Treffern bei 14 Versuchen erneut seine Treffsicherheit aus der Distanz. Der Superstar der Warriors kommt seit seinem Comeback nach einer Verletzungspause vor fünf Spielen durchschnittlich auf 31,4 Punkte pro Partie.

Auf Seiten der Minnesota Timberwolves erwischte Karl-Anthony Towns mit 31 Punkten und elf Rebounds einen starken Tag, konnte die Niederlage jedoch nicht verhindern. Derrick Rose war mit 21 Punkten zweiterfolgreichster Werfer der Wolves.

ANZEIGE: Jetzt die neuesten NBA-Trikots kaufen - hier geht es zum Shop

Die Minnesota Timberwolves treten am Mittwoch in Sacramento an. Die Golden State Warriors empfangen am gleichen Tag die Toronto Raptors zum Topspiel. Das letzte Aufeinandertreffen am 29. November entschieden die Raptors mit 131:128 für sich.