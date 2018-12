Novum in der NBA! Erstmals verstärkt übernimmt eine Frau einen Posten in der Führungsetage einer Franchise.

Wie das Team am Montag mitteilte, nehmen die Indiana Pacers Kelly Krauskopf als Assistentin der Geschäftsführung unter Vertrag. Die US-Amerikanerin stand jahrelang an der Spitze des Frauen-Teams aus Indiana in der WNBA, der Frauen-Basketball-Liga in Nordamerika.

Krauskopf soll im General Management Präsident Kevin Pritchard, GM Chad Buchanan sowie dessen Assistent Peter Dinwiddie unterstützen.

Pacers-Besitzer Herb Simon bezeichnete Krauskopf als "wahre Pionierin" des Basketballs: "Ich habe mit Kelly über die letzten zwei Jahrzehnte zusammen gearbeitet, also kenne ich ihr außergewöhnliches Basketball-Verständnis, ihre starke Arbeitsmoral sowie ihre Führungskompetenzen, die sie bereits unter Beweis gestellt hat und unsere Franchise weiter bringen werden."

Krauskopf selbst freute sich über die "große Ehre", in der NBA arbeiten zu dürfen. Die Ex-Spielerin wurde mit dem Basketball-Team der USA dreimal Olympiasiegerin.

