Joakim Noah und die Memphis Grizzlies haben sich auf einen Vertrag bis Jahresende geeinigt. Beide Parteien standen bereits seit längerem in Verhandlungen und haben nun offiziell den Vertrag unterschrieben.

Der Sohn der früheren französischen Tennis-Legende Yannick Noah wurde im NBA Draft 2007 an neunter Stelle von den Chicago Bulls ausgewählt. Es folgten eine All-Star-Nominierung 2013 und die Wahl zum Defensive Player of the Year 2014.

2016 unterschrieb er bei den New York Knicks einen Vertrag über vier Jahre. Aber nach einem Streit mit dem damaligen Head Coach Jeff Hornacek trennte sich die Franchise von dem Spieler und setzte ihn auf die Waiver-Liste. Zu Beginn der Saison 2018 zogen die Knicks dann die Clearing the Waiver-Klausel, womit Noah zum Restricted Free Agent wurde.

Die Grizzlies nutzten diese Chance nun und verpflichteten den 33 Jahre alten Center als Verstärkung im Kampf um die Playoff-Plätze. Aktuell steht die Franchise aus Memphis mit 13 Siegen und neun Niederlagen auf Rang sechs der Western Conference.

