NBA: Los Angeles Lakers mit LeBron James verlieren bei Brooklyn Nets

Die Los Angeles Lakers mit Superstar LeBron James haben bei den Brooklyn Nets verloren.

Bei der knappen 110:115-Pleite gelang James ein Double Double mit 36 Punkten und 13 Rebounds. Obendrein steuerte er noch acht Assists bei.

Allerdings erwischte er einen echten Horror-Start in die Partie. Jarrett Allen blockte spektakulär seinen Dunking-Versuch und im nächsten Angriff wurde ihm ein Schrittfehler abgepfiffen.

"Er ist in seinen 20ern, ich in meinen 30ern. Ich brauche etwas länger, um warm zu werden", erklärte James: "Aber das ist okay. Es passiert. Wahrscheinlich ist es in allen sozialen Medien zu sehen."

Allens Trainer Kenny Atkinson sagte, dass die Defensivaktion sein Team in Fahrt gebracht habe. "Er hat ein Statement gemacht mit diesem Block", so Atkinson.

Nets bauen Siegesserie aus

Auch Kyle Kuzma kam mit 22 Zählern und elf Punkten auf ein Double Double. Lonzo Ball gelangen 23 Zähler.

Bei den Nets, die erstmals seit über drei Jahren sechs Spiele in Folge gewannen, war Joe Harris mit 19 Punkten der Topscorer. Er bekam Unterstützung von Spencer Dinwiddie, der auf 18 Zähler kam.

Lakers-Aufholjagd wird nicht belohnt

Siebeneinhalb Minuten vor Schluss führte Brooklyn vor eigenem Publikum bereits mit 13 Zählern, bevor die Lakers durch zwei Dreier von Kuzma und Ball sowie zwei erfolgreichen Würfen plus Block von James bis auf drei Zähler wieder heran kamen.

Doch Brooklyns Jared Dudley konnte mit zwei erfolgreichen Würfen den Lauf der Kalifornier kontern und sicherte letztlich den Sieg für das Team aus dem Osten.

Trotz der Pleite liegen die Lakers immer noch auf Rang vier im Westen, haben aber bereits drei Niederlagen mehr auf dem Konto, als die vor ihnen platzierten Oklahoma City Thunder. Die Brooklyn Nets haben sich durch ihre Siegesserie bis auf Rang zehn im Osten nach vorne gearbeitet.