Die Oklahoma City Thunder bleiben in der NBA der ärgste Verfolger von Über-Team Golden State Warriors. Ein glänzend aufgelegter Dennis Schröder, der von der Bank kommend 30 Einsatzminuten sah, führte OKC mit 23 Punkten zum nächsten Sieg gegen die Utah Jazz.

In der Neuauflage des hitzigen Playoff-Duells des Vorjahres, in dem sich am Ende die Jazz mit 4:2 durchgesetzt hatten, dominierte OKC von Beginn an. Nach drei Vierteln lagen Schröder und Co. bereits mit 99:75 in Front. Im Schlussviertel ließen es die Hausherren dann etwas langsamer angehen. Am eindeutigen 122:113-Erfolg änderte das aber nichts mehr.

Bester Werfer der City Thunder war Paul George mit 31 Punkten. Die Wurfquote des fünfmaligen All Stars war traumhaft: Zehn seiner zwölf Feldwürfe verwandelte George, davon fünf von sechs Dreiern.

ANZEIGE: DAZN gratis testen und die NBA live & auf Abruf erleben

Russell Westbrook fügte weitere zwölf Punkte, elf Rebounds und zehn Assists hinzu - das 110. Triple-Double seiner Karriere. Das Star-Trio überzeugte aber nicht nur offensiv. Auch in der Defense engten Schröder und Co. die Kreise der Jazz beträchtlich ein.

Kein Akteur der Gäste knackte die 20-Punkte-Marke. Donovan Mitchell war mit 19 Zählern Topscorer der Jazz. Neuzugang Kyle Korver enttäuschte auf ganzer Linie. Der Scharfschütze, der von den Cleveland Cavaliers zurück nach Salt Lake City gekehrt war, nahm sich zwar sieben Distanzwürfe, traf aber nur einen einzigen davon.

ANZEIGE: Jetzt die neuesten NBA-Trikots kaufen - hier geht es zum Shop

Die City Thunder bleiben durch den 17. Saisonsieg an der Spitze der Western Conference an den Golden State Warriors dran. Utah findet sich mit 13 Siegen und 15 Niederlagen im umkämpften Westen vorerst auf dem drittletzten Platz wieder.