NBA-Superstar Dirk Nowitzki hat sich in seinem möglicherweise letzten Spiel im Madison Square Garden noch einmal von seiner besten Seite gezeigt.

Die Dallas Mavericks siegten - auch dank Nowitzki - klar mit 114:90 und feierten damit erst den fünften Auswärtssieg im 25. Spiel.

Der 40-Jährige stellte dabei mit 14 Punkten eine Saisonbestleistung auf und brauchte dafür nur gerade einmal elf Minuten.

Zuvor war Nowitzki mit Standing Ovations empfangen worden. Nowitzki schenkte den Knicks als Dankeschön daraufhin neun der ersten elf Mavs-Punkte im zweiten Viertel ein.

"Ich habe es immer genossen hier zu spielen. Wenn es mein letztes Mal gewesen sein sollte, war es definitiv einer meiner Lieblingsorte zu spielen", sagte Nowitzki nach der Partie.

Doncic steigert sich nach schwachem Beginn

Bei seinem designierten Nachfolger Luka Doncic lief es anfangs nicht ganz so rund. Von seinen ersten vier Versuchen waren zwei Airballs dabei. Der Slowene fand aber langsam besser in die Partie und kam am Ende auf 16 Punkte, acht Rebounds und fünf Assists.

Der beste Spieler des Abends – auch wenn Nowitzki im Rampenlicht stand – war jedoch Mavs-Sophomore Dennis Smith Jr., dem mit 13 Punkten, 15 Assists und zehn Rebounds das zweite Triple-Double seiner Karriere gelang.

Der 21-Jährige ist damit der zweitjüngste Spieler nach NBA-Legende Magic Johnson, dem dies als Spieler einer Gastmannschaft im Madison Square Garden gelang.

Der zweite deutsche Spieler bei den Mavericks, Maxi Kleber, kam in 17 Minuten Einsatzzeit auf vier Punkte und drei Rebounds.

Fans feiern eingewechselten Kanter

Für die Knicks war es bereits die elfte Niederlage in Folge. Den größten Jubel für einen eigenen Spieler gab es, als der von Trainer David Fizdale ungeliebte Enes Kanter im dritten Viertel eingewechselt wurde und der Türke daraufhin das Knicks-Logo auf dem Court küsste.

"Er (Fizdale, Anm. d. Red.) schrie einfach meinen Namen und ich dachte: 'Yo, echt?' Ich habe mich sogar umgeschaut, ob er es ernsthaft meint. Und dann stand ich auf, die Fans begannen zu klatschen und ich dachte, dass passiert jetzt wirklich", sagte Kanter zu seiner Einwechslung.

Nach der nächsten klaren Niederlage liegen die Knicks mit der schlechtesten Bilanz der Liga auf dem letzten Platz im Osten. Die Mavericks haben auf Rang zwölf zumindest Außenseiterchancen auf die Playoffs.